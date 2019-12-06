Источник материала: Новости Волковыска

Певец Сергей Лазарев рассказал журналистам, собирается ли он жениться, а также поделился подробностями воспитания детей.

Слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации известного российского певца Сергея Лазарева, ходят уже достаточно давно. Время от времени инсайдеры предоставляют различную информацию, из которой можно сделать вывод, что певец больше предпочитает мужское общение.



Тем не менее, сам Лазарев не дает какие-либо комментарии по данному поводу. Единственное, что сделал Сергей, это дал недавно ответ на вопрос, собирается ли он жениться.

Журналист поинтересовался у исполнителя, собирается ли он связать себя узами брака, на что получил категорический ответ: «Я не работаю в этом направлении».

Как оказалось, Сергей Лазарев убежден в том, что у каждого человека имеется свой жизненный путь, который он вправе выбирать исключительно по собственному усмотрению. Также исполнитель признался, что счастлив быть отцом сразу двоих детей.

Следует отметить, что о матери детей Сергея Лазарева совершенно ничего неизвестно. В воспитании детей ему помогают няни, однако и сам Сергей не прочь позаботиться о них. Он с радостью встает к детям по ночам, отмечая, что сын Никита является очень спокойным ребенком, в то время как дочь Аня оказалась девочкой с характером.