Трагедия в Риге: кто виноват в срыве гимнастки Евгении Асоновой





Настоящей трагедией обернулось выступление российской воздушной гимнастки Евгении Асоновой на международном турнире в Риге. Во время выполнения программы на снаряде она сорвалась с восьмиметровой высоты.





Спортсменка получила тяжелейшую травму спины, однако вопреки правилам, на этих международных соревнованиях в Латвии не дежурили врачи.





После приезда скорой и обследования, россиянке провели срочную операцию. У гимнастки оказались сломаны два позвонка, ушиб спинного мозга с полным поперечным повреждением, нарушена работа органов малого таза.









«Я почувствовала очень сильную боль в спине, и в то же время я поняла, что не чувствую ног. Я стала кричать, потому что боль была адская. И на площадке в принципе не было скорой помощи», - вспоминает гимнастка.





Реабилитация Евгении может занять почти год. И врачи пока не обещают даже, что девушка вновь сможет ходить. О большом спорте речи пока даже не идет.





«Я считаю, что виноваты организаторы соревнований, потому что они должны были обеспечивать безопасность», - уверена Асонова.





Тренер Евгении - Елена Кустова - сразу после трагедии осмотрела оборвавшийся реквизит и нашла там массу нарушения техники безопасности. По мнению Кустовой, в страшном ЧП на соревнованиях виновата банальная безалаберность организаторов.





«Подвес сам по себе не отрывается, он может оборваться только при нарушении грубом техники безопасности. Подвес был подвешен неправильно: машинка вращения, которая должна была обеспечивать вращение полотна и препятствовать перетиранию троса, не вращалась, она была заблокирована. Поэтому вращался сам трос и в результате этого порвался», - объяснила тренер.





Одна неделя в центре реабилитации стоит почти сто тысяч рублей. Плюс, оплата сиделки - каждые полтора часа девушку нужно переворачивать. Страховая свои обязательства выполнила, а организаторы соревнований вину не признают. По словам тренера спортсменки, в полицию предоставили не тот реквизит, что оборвался, а новый - целый и невредимый





Российские следователи проводят собственное расследование. Пока же, тренер Евгении Асоновой, ее друзья и близкие собирают деньги на реабилитацию.



