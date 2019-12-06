Топливо на АЗС в Беларуси с 8 декабря подорожает на копейку

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси с 8 декабря изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим».

«С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 8 декабря увеличивается на 1 копейку», — рассказали в концерне.

Цена одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,61, АИ-95-К5-Евро — Br1,71, АИ-98-К5-Евро — Br1,93, ДТ — Br1,71.

https://www.belta.by/