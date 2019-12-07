Грета Тунберг призналась, что экоактивизм бесполезен

Источник материала: KYKY

Шведская активистка Грета Тунберг, кажется, все переосмыслила. Она заявила, что экоактивизм бесполезен, и девушка больше не видит его реальных результатов. Тунберг уже не считает, что школьные забастовки во имя борьбы за окружающую среду – это разумно, передает ТАСС.

«Единственное, чего мы хотим, – настоящих действий. Реальных действий не было и нет. Конечно, мы достигли многого, но, если посмотреть с определенной точки зрения, мы не добились ничего», – сказала Грета.

Активистка также отметила: конечно, рост популярности идей экоактивизма среди подростков и мирные демонстрации привлекли внимание общественности к проблеме изменений климата. Вместе с этим они не повлекли за собой ничего осязаемого. «Объем выбросов углекислого газа не уменьшается, а, наоборот, увеличился в 2019 году. Он вырастет еще на 0,6%. Поэтому нет никакой победы», – подвела итоги девушка.

Грета, предтеча забастовок школьников по всему миру, разуверилась в их эффективности. «На данный момент мы бастуем больше года. За это время не изменилось, грубо говоря, ничего. Власть имущие игнорируют климатический кризис. Так дальше продолжать нельзя – дети, прогуливающие школу, – это неустойчивое решение», – сказала она.

Фото обложки: @gretathunberg.