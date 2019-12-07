Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем - от 3 до 8 градусов тепла.
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До 8 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 9 декабря
08.12.2019 13:42 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем - от 3 до 8 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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