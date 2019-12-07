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Специалисты отмечают увеличение количества травм головы из-за смартфонов
08.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С наступлением эпохи смартфонов у людей резко увеличилось число травм головы и шеи. К такому выводу пришли американские ученые, которые опубликовали результаты своего исследования в журнале
За основу исследования была взята статистика травм, полученных в при использовании потребительской электроники с 1998 по 2017 годы у жителей США. Из базы данных NEISS было взято около 2000 случаев травмирования, связанных непосредственно со смартфонами.
Как оказалось, до конца 2000-х количество
В последние годы количество связанных со
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С наступлением эпохи смартфонов у людей резко увеличилось число травм головы и шеи. К такому выводу пришли американские ученые, которые опубликовали результаты...
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