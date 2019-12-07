Специалисты отмечают увеличение количества травм головы из-за смартфонов

Источник материала: Вороновская газета





С наступлением эпохи смартфонов у людей резко увеличилось число травм головы и шеи. К такому выводу пришли американские ученые, которые опубликовали результаты своего исследования в журнале JAMA Otolaryngology—Head & Neck Surgery .

За основу исследования была взята статистика травм, полученных в при использовании потребительской электроники с 1998 по 2017 годы у жителей США. Из базы данных NEISS было взято около 2000 случаев травмирования, связанных непосредственно со смартфонами.

Как оказалось, до конца 2000-х количество травм головы и шеи росло плавно, а уже с 2009 года зафиксирован резкий рост данного графика. Однако первый скачек был зафиксирован еще в 2007 году, когда компания Apple произвела революцию на рынке мобильных телефонов и представила первую версию iPhone.

В последние годы количество связанных со смартфонами травм стало расти из-за того, что на рынке появляется все больше различных гаджетов, которые постепенно вытеснили с рынка кнопочные телефоны.

СБ