Пиротехника. Другая сторона «медали»

Источник материала: Вороновская газета





В преддверии новогодних праздников большой популярностью у граждан пользуется пиротехника. Обращение пиротехнических изделий на территории Республики Беларусь возможно только после подтверждения их соответствия требованиям технического регламента. Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению в форме декларирования соответствия или сертификации. В сертификате соответствия (декларации о соответствии) указывается класс опасности. Необходимые документы должны находиться у продавца. Следует помнить, что даже самые безобидные являются пожароопасными и при неправильной эксплуатации могут причинить вред здоровью.





О нелегальной торговле пиротехникой

Нелегальные торговцы петардами и прочей пиротехникой могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил торговли и оказания услуг населению (ч. 8 ст. 12.17. КоАП РБ), незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 12.7 КоАП РБ), за нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями (ст. 23.48 КоАП РБ). Нарушителям придется заплатить штраф, пиротехника будет конфискована и уничтожена.

При установлении факта хранения крупной партии пиротехнических изделий физическим лицом (подвал, гараж), административная ответственность наступает по ст. 23.56 КоАП (нарушение законодательства о пожарной безопасности).





Об использовании пиротехники

Любители использовать пиротехнику очень часто забывают, что их пристрастие к шумным атрибутам праздника разделяют далеко не все. Если салюты создают праздничное настроение, позволяют восхищаться собой, то кратковременные, но громкие взрывы не всем по душе.

Использование петард в местах массового скопления людей – это неуважение к другим. Многие идут на праздник с детьми. И когда возле человека взрывается петарда, то последствия могут быть непредсказуемыми. Если очень хочется «пострелять», то нужно отойти на безопасное расстояние, чтобы не нанести вред случайным прохожим. Следует помнить, что шальная петарда может запросто залететь на балкон ближайшего дома или даже попасть через форточку в квартиру и вызвать возгорание. Люди, использующие пиротехническую продукцию, обязаны отойти на безопасное расстояние от зданий и сооружений.

Решение о необходимости изъятия используемых ПИ с целью доказывания наличия оснований для административной ответственности, вины лица, в отношении которого ведется административный процесс, и обстоятельств, имеющих значение для дела об административном правонарушении, принимается ОВД исходя из обстоятельств совершения правонарушения.





Ответственность административная и уголовная

Использование пиротехнических средств в общественных местах может быть расценено как мелкое хулиганство (ст. 17.1. КоАП РБ), за совершение которого предусмотрен штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест. Если ребенка задержат за использование пиротехнических изделий, то родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 9.4. КоАП РБ (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей), которая предусматривает предупреждение либо штраф в размере до двадцати базовых величин (вторая часть).

Если же при использовании пиротехнических игрушек будет причинен определенный вред, так и уголовная ответственность. При разрешении вопросов оборота пиротехнических изделий, их использования, органы внутренних дел исходя из своей компетенции ориентированы на обеспечение охраны правопорядка и сохранности имущества, безопасности граждан, в том числе во время проведения массовых мероприятий.

При нарушении субъектом торговли правил продажи пиротехнических изделий, требований пожарной безопасности, привлечение к ответственности соответствующих лиц является прерогативой иных контролирующих органов.





Отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома