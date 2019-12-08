ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

08.12.2019 23:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Людмила Волчек – имя почти нарицательное в паралимпийском движении Беларуси. Она, пожалуй, наш аксакал, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Корреспондент Юлия Силипицкая встретилась с легендарной спортсменкой и поинтересовалась ее планами на будущее.

Скрипучий снег в первые дни декабря для минчан становится уже диковинкой, но на столичной лыжероллерной трассе его хватает всем любителям зимних видов спорта. Пусть трасса всего в 500 метров, зато так приятно наворачивать круги на лыжах, спускаясь с горы и поднимаясь на нее.

Людмила Волчек: «Я не могу сдаться – мне нужна медаль, чтобы я спокойно ушла из спорта»

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

Людмила Волчек за тренировку накатывает по 15, а то и по 20 километров, в ее послужном списке 10 паралимпийских медалей, 3 из которых золотые. А вообще за ее хрупкими плечами 7 паралимпийских циклов, включая летние. Людмила одинаково хорошо выступает и на санках, и в адаптивной лодке, а спорт для нее стал настоящей профессией – с записью в трудовой книжке.

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

Людмила Волчек, трехкратная паралимпийская чемпионка:
Спорт – это моя жизнь, это моя любимая работа, которую я делаю с удовольствием и бегу с удовольствием. Спорт для меня все, это мое здоровье, это свежий воздух, это движение, это дадреналин.

«Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову»

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

После давней истории Людмила для себя сразу решила, что не хочет сидеть в четырех стенах в ожидании чуда и отправилась искать себя. Нашла. И стала самодостаточной, независимой женщиной.

Людмила Волчек:
Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову. У меня есть квартира, машина, домик в деревне. Все мечты сбываются благодаря спорту.

Очень грустно, когда ты работаешь на результат, а он не получается. Просто у нас многое зависит от технического плана. У нас старые санки. Я на этих санках гоняю с 2006 года. Мы пробовали разного типа санки. Но, к сожалению, не пришли к единому выводу.

Мои соперницы – человек 15-20 – претендуют на золотые медали. У них санки аэродинамичные, у них санки легкие – 300-400 граммов. А мои, к сожалению, 4-5 килограммов весят. Есть разница. В техническом плане мир идет вперед.

Самая главная победа в жизни Людмилы – считает она – рождение дочери, Настеньки. Малышка – огромное счастье и отрада, а также мотивация в спорте. Дочка, так же, как и мама, живет спортом.

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас»

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

Людмила Волчек:
С такой сумасшедшей мамой, как я, спорт нас ищет везде и экстрим тоже. В прошлом году мы ездили на парашюты, и она уже даже созрела, чтобы прыгнуть с парашютом. Ей семь лет. Она стоит на коньках, она стоит на лыжах, она стоит на горных лыжах. Недавно она стала на вейкборд. Мы пробуем все, и спорт должен присутствовать в каждом из нас. Для меня счастье, чтобы ребенок был здоров и шел к своим целям.

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

Людмила Волчек приходит на работу без опозданий, сегодня ее рабочее место – снежная лыжная трасса, хотя спортсменка готовится к летнему Токио.

«Мы готовимся к завоеванию лицензий в Токио»

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

Людмила Волчек:
Я готовлюсь к летним Паралимпийским играм зимой. У меня сейчас по плану стоит зима, лыжные гонки, это помогает друг другу.

Мы готовимся к завоеванию лицензий в Токио. Первые старты будут в апреле. Я могу бороться за медаль. Это реальность, только мне нужна помощь тренера, помощь в техническом плане.

Что будет после спорта, Людмила этим вопросом не задается, она тренируется и живет одним днем, хотя есть мечта открыть собственную школу.

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

Людмила Волчек:
Моя мечта – сюда привести горнолыжный спорт, горнолыжные санки, это дорогого стоит. Я знаю, где их создают – их создают во Франции. Для паралимпийцев, для детей, для реабилитации прежде всего и в дальнейшем для Паралимпийских игр.

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

Человек-улыбка, самая обаятельная спортсменка, ангел, масса позитива – эти эпитеты про нее, про Людмилу Волчек, у которой действительно есть огромный заряд положительных эмоций, которых хватит на весь мир и для очередных спортивных побед.

На кого Беларусь рассчитывает на Паралимпийских играх в Токио? Рассказывает Николай Шудейко

«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек

Люди в материале: Людмила Волчек
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Людмила Волчек – имя почти нарицательное в паралимпийском движении Беларуси. Она, пожалуй, наш аксакал, сообщили в программе «Неделя спорта» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутат седьмого созыва: необходимо говорить о повышении качества законов вообще
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика