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«Спорт должен присутствовать в каждом из нас». Мотивирующее интервью с Людмилой Волчек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Людмила Волчек – имя почти нарицательное в паралимпийском движении Беларуси. Она, пожалуй, наш аксакал, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Скрипучий снег в первые дни декабря для минчан становится уже диковинкой, но на столичной лыжероллерной трассе его хватает всем любителям зимних видов спорта. Пусть трасса всего в 500 метров, зато так приятно наворачивать круги на лыжах, спускаясь с горы и поднимаясь на нее.
Людмила Волчек за тренировку накатывает по 15, а то и по 20 километров, в ее послужном списке 10 паралимпийских медалей, 3 из которых золотые. А вообще за ее хрупкими плечами 7 паралимпийских циклов, включая летние. Людмила одинаково хорошо выступает и на санках, и в адаптивной лодке, а спорт для нее стал настоящей профессией – с записью в трудовой книжке.
Людмила Волчек, трехкратная паралимпийская чемпионка:
«Благодаря спорту моя жизнь перевернулась с ног на голову»
После давней истории Людмила для себя сразу решила, что не хочет сидеть в четырех стенах в ожидании чуда и отправилась искать себя. Нашла. И стала самодостаточной, независимой женщиной.
Людмила Волчек:
Очень грустно, когда ты работаешь на результат, а он не получается. Просто у нас многое зависит от технического плана. У нас старые санки. Я на этих санках гоняю с 2006 года. Мы пробовали разного типа санки. Но, к сожалению, не пришли к единому выводу.
Мои соперницы – человек 15-20 – претендуют на золотые медали. У них санки аэродинамичные, у них санки легкие – 300-400 граммов. А мои, к сожалению, 4-5 килограммов весят. Есть разница. В техническом плане мир идет вперед.
Самая главная победа в жизни Людмилы – считает она – рождение дочери, Настеньки. Малышка – огромное счастье и отрада, а также мотивация в спорте. Дочка, так же, как и мама, живет спортом.
«Спорт должен присутствовать в каждом из нас»
Людмила Волчек:
Людмила Волчек приходит на работу без опозданий, сегодня ее рабочее место – снежная лыжная трасса, хотя спортсменка готовится к летнему Токио.
«Мы готовимся к завоеванию лицензий в Токио»
Людмила Волчек:
Мы готовимся к завоеванию лицензий в Токио. Первые старты будут в апреле. Я могу бороться за медаль. Это реальность, только мне нужна помощь тренера, помощь в техническом плане.
Что будет после спорта, Людмила этим вопросом не задается, она тренируется и живет одним днем, хотя есть мечта открыть собственную школу.
Людмила Волчек:
Человек-улыбка, самая обаятельная спортсменка, ангел, масса позитива – эти эпитеты про нее, про Людмилу Волчек, у которой действительно есть огромный заряд положительных эмоций, которых хватит на весь мир и для очередных спортивных побед.
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Новости Беларуси. Людмила Волчек – имя почти нарицательное в паралимпийском движении Беларуси. Она, пожалуй, наш аксакал, сообщили в программе «Неделя спорта» на...
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