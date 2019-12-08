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Посмотрите расследование Петрухина - а существует ли суд Ленинского района?
09.12.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Журналистские расследования в Беларуси, а уж тем более в Бресте - редкость. Поэтому когда мы наткнулись на это - стало действительно интересно. Итак, почему ликвидированные в 2007 году городские районные суды не были вновь законно организованы? Ошибка властей или злой умысел?
фото из архива
Думаете, дурацкий вопрос? Уж что-что, а районный суд не может не существовать? Тогда смотрите, будет интересно...
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Журналистские расследования в Беларуси, а уж тем более в Бресте - редкость. Поэтому когда мы наткнулись на это - стало действительно интересно. Итак, почему...
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