Посмотрите расследование Петрухина - а существует ли суд Ленинского района?

Источник материала: Виртуальный Брест

Журналистские расследования в Беларуси, а уж тем более в Бресте - редкость. Поэтому когда мы наткнулись на это - стало действительно интересно. Итак, почему ликвидированные в 2007 году городские районные суды не были вновь законно организованы? Ошибка властей или злой умысел?





фото из архива

Думаете, дурацкий вопрос? Уж что-что, а районный суд не может не существовать? Тогда смотрите, будет интересно...

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