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В Бресте гостит путешественник из Германии, передвигающийся на веломобиле

09.12.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Необычное транспортное средство было замечено сегодня на улице Советской в Бресте. Серийный трёхколёсный веломобиль марки Qvest производимый в Нидерландах был припаркован возле торгового центра Дидас-Персия.

В Бресте гостит путешественник из Германии, передвигающийся на веломобиле

Можно отметить, что скорость этого транспортного средства на дороге составляет 40- 50 км/ч. Веломобиль оснащён фарой, стопами и зеркалами заднего вида. Владельцем оказался немец, прибывший на нём из Дюсельдорфа (Германия). Ввиду языкового барьера больше подробностей выяснить не удалось.

В Бресте гостит путешественник из Германии, передвигающийся на веломобиле

Передвигаясь по пешеходной улице, велопутешественник вёл репортаж с помощью экшен-камеры.

Справка:

Веломобиль — транспортное средство с мускульным приводом, сочетающее простоту, экономичность и экологичность велосипеда с устойчивостью и удобством автомобиля. Веломобиль предназначен, как правило, для эксплуатации на дорогах с твёрдым покрытием. По сравнению с велосипедом, он имеет лучшую обтекаемость, защиту от непогоды и более комфортабельную посадку

В Бресте гостит путешественник из Германии, передвигающийся на веломобиле

Гонки веломобилей под эгидой IHPVA проводятся на трассе № 305, недалеко от американского городка Бэттл Маунтин (Battle Mountain), в штате Невада. Место проведения соревнований находится на высоте 1407 метров над уровнем моря. Заезды обычно проводятся в конце сентября, или в начале октября. В соревнованиях ежегодно принимает участие 10—20 хорошо подготовленных команд. Максимальная скорость замеряется на последних 200 метрах восьми километрового участка для разгона. Типичная скорость гонщиков во время спринта составляет более 100 км/ч.

Долгое время рекорд в спринте с хода на 200 метров принадлежал канадскому гонщику Сэму Уиттингхэму на стримлайнере «Варна Диабло-3». 18 сентября 2008 года гонщик на капотированном лежачем велосипеде конструкции Георгия Георгиева развил 132,5 км/ч в спринте на 200 метров с ходу.

15 сентября 2013 года голландская команда из Делфского технического университета установила новый рекорд скорости езды на VeloX3, лежачем велосипеде с аэродинамическим обтекателем. Себастьяну Боуйеру удалось его разогнать до 133,78 км/ч.

19 июля 2009 г. Сэм Уиттингхэм на веломобиле-стримлайнере «Варна Темпест» обновил мировой рекорд в часовом марафоне, проехав 90,064 км за один час. Конструктор рекордного веломобиля — Георгий Георгиев. Второго августа 2011 г. швейцарский веломобилист Франсиско Руссо установил новый мировой рекорд в часовой гонке, проехав 91,595 км за один час на веломобиле-стримлайнере «Eiviestretto».

 
Теги: Брест
 
 
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