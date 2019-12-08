﻿ КХЛ: «Динамо» дома уступило ЦСКА. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ: «Динамо» дома уступило ЦСКА

09.12.2019 07:53 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: «Динамо» дома уступило ЦСКА
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

У «Динамо» забросили Пулккинен (10-я) и Паре (13-я), у ЦСКА – Мамин (5-я, 23-я), Окулов (16-я), Шалунов (24-я) и Кемпе (44-я).

– Первый период мы начали хорошо, играли здорово. Было видно, что мы хотим обыграть такую команду, как ЦСКА. Конечно, мы прекрасно знали, что это очень мастеровитый и быстрый оппонент. Наш план на игру – разбить матч на три отрезка и концентрироваться на каждом из них. Попытались сделать в первом перерыве, говорили с командой, что нам необходимо выиграть во втором периоде. Мы хотели, чтобы вся пятёрка оказывала давление на оппонента, но, к сожалению, у нас это не получалось, - прокомментировал результат матча главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба. 

По словам тренера, ЦСКА – команда, которая очень быстро наказывает. 

- В первом периоде мы сделали всего лишь две небольших ошибки, которые превратились в пропущенные шайбы. Во второй половине второго периода мы смогли перестроиться, адаптироваться к игре и где-то заставляли ЦСКА обороняться.

В третьем периоде мы тоже играли неплохо, но, к сожалению, уже было тяжело. Догонять ЦСКА в счёте невероятно сложно любому коллективу, в том числе и нашему.  

«Динамо» проигрывает шестой матч подряд. 

КХЛ: «Динамо» дома уступило ЦСКА
КХЛ: Минское «Динамо» в борьбе уступило «Северстали»
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На две шайбы минчан соперник ответил пятью. Это шестое подряд поражение «зубров».
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие психические расстройства часто встречаются у горожан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • роберто кавалли официальный в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика