КХЛ: «Динамо» дома уступило ЦСКА

Источник материала: Аргументы и факты

У «Динамо» забросили Пулккинен (10-я) и Паре (13-я), у ЦСКА – Мамин (5-я, 23-я), Окулов (16-я), Шалунов (24-я) и Кемпе (44-я).

– Первый период мы начали хорошо, играли здорово. Было видно, что мы хотим обыграть такую команду, как ЦСКА. Конечно, мы прекрасно знали, что это очень мастеровитый и быстрый оппонент. Наш план на игру – разбить матч на три отрезка и концентрироваться на каждом из них. Попытались сделать в первом перерыве, говорили с командой, что нам необходимо выиграть во втором периоде. Мы хотели, чтобы вся пятёрка оказывала давление на оппонента, но, к сожалению, у нас это не получалось, - прокомментировал результат матча главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

По словам тренера, ЦСКА – команда, которая очень быстро наказывает.

- В первом периоде мы сделали всего лишь две небольших ошибки, которые превратились в пропущенные шайбы. Во второй половине второго периода мы смогли перестроиться, адаптироваться к игре и где-то заставляли ЦСКА обороняться.

В третьем периоде мы тоже играли неплохо, но, к сожалению, уже было тяжело. Догонять ЦСКА в счёте невероятно сложно любому коллективу, в том числе и нашему.