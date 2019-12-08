Ученые назвали три «переломных» возраста в старении человека

Источник материала: Ежедневник

фото: smolnarod.ru

Оказывается, человеческий организм стареет не линейно. Траектория жизненного цикла непредсказуема, но имеет три четких переломных момента.

Американские ученые из исследовательского центра по болезни Альцгеймера Стэнфордского университета определили это, изучив анализ белков плазмы крови у более чем 4 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет. Исследователи пришли к выводу, что наиболее резкие изменения человеческий организм претерпевает в 34 года, 60 и 78 лет. В эти моменты происходят изменения в белках плазмы крови, пишет РБК .

Результаты анализа показали, что уровни белков в течение жизни человека не увеличиваются, уменьшаются или остаются неизменными, а внезапно повышаются или уменьшаются.

Эти скачки связаны с тремя периодами жизни человека: молодость, поздний средний возраст и пожилой возраст.