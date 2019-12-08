Что за самолет летал над проспектом Дзержинского

Источник материала: Tut.by

Возможно, минчане, живущие у метро Михалово заметили, что время от времени над проспектом Дзержинского пролетает огромный самолет. Рассказываем, что за он, и что делает над городом.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Судя по силуэту, самолет очень похож на тяжелый военно-транспортный Ил-76, который состоит на вооружении у ВВС Беларуси Также он используется МЧС.

Это не первый случай, когда Ил-76 был замечен над Минском. Летом 2017 года такой же самолет проходил низко над Каменной Горкой, Сухарево, Грушевкой и старым аэропортом. Тогда эксперт объяснил его появление прибытием российских военнослужащих в ходе мероприятий перед учениями «Запад-2017». И в октябре 2019-го он пролетал над Сухарево, когда направлялся на совместные учения белорусских и российских десантников в Бресте.

В последний раз самолет был замечен над городом в пятницу 7 декабря в районе метро Михалово. В Министерстве обороны РБ подтвердили, что это действительно был Ил-76, который совершал плановый полет.

Почему в пятницу самолет шел именно над проспектом Дзержинского? Причина — в направлении ветра. В тот день он был юго-западным, и потому самолет заходил на посадку именно со стороны проспекта.

Ил-76 — один из самых распространенных военно-транспортных самолетов в мире, в разное время он стоял на вооружении почти в 40 странах. Транспортник может поднимать до 60 тонн груза или до 126 десантников.