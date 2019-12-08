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«Всё организовано очень хорошо». Как проходят матчи в первый день молодёжного ЧМ по хоккею в Минске

09.12.2019 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 декабря в Минске стартовало одно из самых масштабных событий года в белорусском хоккее – молодежный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша сборная будет бороться за возвращение в элиту. В первом туре белорусы встретятся с командой Австрии. На матче ожидается аншлаг. За несколько дней до начала в кассах раскупили все билеты. Именно эти команды совсем недавно играли на «Турнире четырех наций» в Бобруйске. Тогда наша молодежка праздновала победу.

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За единственную путевку в элитный дивизион наши ребята будут соперничать также с датчанами, норвежцами, латвийцами и словенцами.

Так какая атмосфера сейчас царит на «Чижовка-Арене»? Расскажет корреспондент Наталья Федорцова.

«Всё организовано очень хорошо». Как проходят матчи в первый день молодёжного ЧМ по хоккею в Минске

Наталья Федорцова, корреспондент:
Время нашего включения, к сожалению, выпало на перерыв. Трибуны относительно пустые, но это кажется только со стороны.

Самый главный матч пройдет сегодня вечером, на котором ожидается аншлаг. И коллеги из федерации хоккея заверили, что трибуны «Чижовка-Арены» будут заполнены просто под завязку.

Уже успел завершиться один матч чемпионата мира. Сборная Норвегии обыграла своих соперников из Словении – 6:2. Противостояние выдалось очень интересным.

«Всё организовано очень хорошо». Как проходят матчи в первый день молодёжного ЧМ по хоккею в Минске

Понтус Финстад, нападающий молодежной сборной Норвегии по хоккею:
Я никогда не был в Беларуси раньше и мне здесь нравится. Все организовано очень хорошо и быть здесь очень здорово.

«Всё организовано очень хорошо». Как проходят матчи в первый день молодёжного ЧМ по хоккею в Минске

Андерс Йосе, главный тренер молодежной сборной Норвегии по хоккею:
Нашими главными соперниками будут хозяева площадки – белорусы и сборная Дании. Думаю, они будут очень сильны на этом турнире. Мы будем стараться попасть в тройку лучших команд этого чемпионата.

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А во втором поединке дня, который идет сейчас, сборная Дании пока уступает сборной Латвии. Причем это противостояние тоже очень интересное, особенно для белорусов. Ведь Данию называют одним из фаворитов турнира. В то время как Латвия – принципиальный соперник для Беларуси. Даже несмотря на то, что в 2020 году мы будем проводить совместный чемпионат мира, уже взрослый, в элитном дивизионе.

Напомним, в 19.30 – старт матча сборной Беларуси против Австрии. И хоть австрийцы сами говорят, что они аутсайдеры турнира, можно предположить, что такого не будет и нас будет ждать очень интересный матч.

Люди в материале: Наталья Федорцова, Понтус Финстад, Андерс Йосе
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 9 декабря в Минске стартовало одно из самых масштабных событий года в белорусском хоккее – молодежный чемпионат мира в первом дивизионе,...
 
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