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Взрыв газового баллона в Дрогичине: пострадали трое взрослых и ребёнок

09.12.2019 21:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЧП в Дрогичине. Четыре человека получили травмы в результате взрыва газового баллона в пятиэтажке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв газового баллона в Дрогичине: пострадали трое взрослых и ребёнок

Пострадали двое монтажников и хозяйка квартиры, а также ее 14-летний ребенок. Повреждены шесть квартир. Решается вопрос по отселению жильцов.

Взрыв газового баллона в Дрогичине: пострадали трое взрослых и ребёнок

В квартире на втором этаже производился монтаж натяжных потолков с использованием газового баллона и тепловой пушки. Причина происшествия устанавливается.

Взрыв газового баллона в Дрогичине: пострадали трое взрослых и ребёнок

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Новости Беларуси. ЧП в Дрогичине. Четыре человека получили травмы в результате взрыва газового баллона в пятиэтажке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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