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В Пинске прошло заседание совет по развитию предпринимательства

10.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В горисполкоме на днях собрались ведущие бизнесмены столицы Полесья, чтобы совместно с администрацией города обсудить важные вопросы экономики.

На заседание были приглашены директор ОАО «Пинский автобусный парк» Александр Будник, начальник ИМНС по г. Пинску Анатолий Радцевич и начальник финансового управления горисполкома Александр Дробинин.

Совет по развитию предпринимательства Пинска, который возглавляет председатель горисполкома Иван Ребковец, прошел в деловом ключе. На заседании обсуждалось типовое положение об областном (районном) совете по развитию предпринимательства, утвержденне Постановлением Совмина Республики Беларусь от 9 сентября 2019 года № 604. Были согласованы проекты решений «О проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды государственного имущества» и «Об увеличении (уменьшении) ставок налога на недвижимость и земельного налога». Иван Григорьевич поднял вопрос выдачи разрешений (дозволов) на проезд белорусских автомобильных транспортных средств по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок. Эта тема оказалась наболевшей и проблемной, как, впрочем, и нормирование расхода топлива при эксплуатации механических транспортных средств. Эти вопросы бурно обсуждали присутствующие руководители частных фирм и предприятий.

Совет по развитию предпринимательства также выбрал заместителя председателя Совета. Им стал директор общества с дополнительной ответственностью «Металпромсервис» Павел Карлюк.

Елена ЖУК

Справка «ПВ»
Совет по развитию предпринимательства создан в нашем городе в июне 2018 года. В положении о совете сказано, что он является постоянно действующим консультативным и совещательным органом и создан для взаимодействия деловых кругов с государственными органами в сфере поддержки и развития предпринимательства, оперативного решения проблем функционирования бизнеса, находящихся в компетенции органов местного управления и самоуправления. В состав важного для предпринимателей органа входят руководители ведущих частных предприятий столицы Полесья.

 
 
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В горисполкоме на днях собрались ведущие бизнесмены столицы Полесья, чтобы совместно с администрацией города обсудить важные вопросы экономики. На заседание...
 
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