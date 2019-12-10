В этом году хоккейный клуб «Виктория» отмечает небольшой юбилей – 10 лет. Своими спортивными достижениями и победами хоккеистки заслужили авторитет и уважение не только на республиканском, но и на международном уровне.
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ХОККЕЙНОМУ КЛУБУ «ВИКТОРИЯ» — 10 ЛЕТ
11.12.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
В этом году хоккейный клуб «Виктория» отмечает небольшой юбилей – 10 лет. Своими спортивными достижениями и победами хоккеистки заслужили авторитет и уважение не только на республиканском, но и на международном уровне.
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В этом году хоккейный клуб «Виктория» отмечает небольшой юбилей – 10 лет. Своими спортивными достижениями и победами хоккеистки заслужили авторитет и уважение не...
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