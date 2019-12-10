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«Хотим быть на беларуском рынке». IKEA скоро откроется в Гродно?

11.12.2019 09:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня у беларуса уже есть Zara и H&M – кажется, для полного счастья ему не хватает только IKEA. Возможно, совсем скоро все изменится – в Гродно прошла региональная конференция «Ведение бизнеса с IKEA». По информации TUT.by рассказываем, что вам нужно о ней знать. 

На конференции больше сорока компаний Гродненской области, которые производят мебель, оптику, занимаются деревообработкой и металлообработкой, встретились с представителями шведского концерна. Шведы увидели, что выпускают в регионе, беларусы еще больше узнали про «принципы работы IKEA». TUT.by пишет, что возможно «совсем скоро между холдингом и некоторыми производителями Гродненщины будут заключены контракты». 

Кстати, это не первый приезд представителей IKEA в Беларусь, а уже третий за 2019 год. В марте они были в Гомеле, а в сентябре – в Минске. По словам представителей IKEA, концерн заинтересован в беларуском рынке и сейчас активно ищет здесь новых поставщиков.

«IKEA сотрудничает с беларускими производителями уже более 20 лет, однако все развивалось достаточно медленно. Но мы видим на этом рынке большой потенциал, который хотим использовать. Мы должны и хотим быть на беларуском рынке, а развивать здесь бизнес будем быстрее, чем это происходило 20 последних лет», – рассказал менеджер отдела по развитию бизнеса подразделения IKEA Range & Supply Томаш Павлак. 

Для справки: сейчас в нашей стране работают 12 поставщиков IKEA. Из них 4  – государственные, 8 – частные. В 2018 Беларусь сделала товаров для IKEA на 80 миллионов евро. Что за компании? Например, несколько лет назад литовские компании VMG Industry и SBA Mebelain создали под Могилевом индустриальный комплекс мебельной промышленности под нужды IKEA. Шведский концерн также размещает свои заказы на «Моготексе», «ФанДОКе», «Ольсе», Синявской фабрике мебели, мебельном центре в Молодечно и др. Но в Гродненской области пока нет производителей, которые уже сотрудничают с IKEA. 

«[В Гродненской области] есть несколько интересных нам небольших фирм, с которыми мы бы хотели сотрудничать. Например, производитель оптики [...], мебельное производство», – рассказал Томаш. 

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Сегодня у беларуса уже есть Zara и H&M – кажется, для полного счастья ему не хватает только IKEA. Возможно, совсем скоро все изменится – в Гродно прошла региональная...
 
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