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На первом блоке БелАЭС начали горячую обкатку оборудования
Источник материала: Myfin
Это самый масштабный этап пусконаладочных работ перед началом физического пуска.
«Мы вышли на финишную прямую программы подготовки энергоблока к физпуску. Следующий этап после завершения горячей обкатки в соответствии с планом подготовки энергоблока к физическому пуску - ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока», - сообщил вице-президент - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК АСЭ Виталий Полянин, передает БЕЛТА
При горячей обкатке специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока и проведут ряд других работ.
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Источник: Myfin.by
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