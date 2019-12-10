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На первом блоке БелАЭС начали горячую обкатку оборудования

11.12.2019 12:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Макет БелАЭС. Фото: Myfin.by

Это самый масштабный этап пусконаладочных работ перед началом физического пуска.


«Мы вышли на финишную прямую программы подготовки энергоблока к физпуску. Следующий этап после завершения горячей обкатки в соответствии с планом подготовки энергоблока к физическому пуску - ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока», - сообщил вице-президент - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК АСЭ Виталий Полянин, передает БЕЛТА

При горячей обкатке специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока и проведут ряд других работ.

Как сообщал Myfin.by, физический пуск первого энергоблока белорусской атомной электростанции планируется в январе 2020 года.

Источник: Myfin.by
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