БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в районе зарегистрировано два брака, оба — в Смолевичском отделе загс.
Впервые вступили в брак Виктор Кузьма и Татьяна Сорока.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
За истекший период в районе и городе зарегистрировано девять рождений детей.
В Жодинском сельисполкоме Денис и Виктория Партыка из д.Жажелка зарегистрировали рождение дочери Софии, второго ребенка в семье.
В Плисском сельисполкоме рождение сына Германа, второго ребенка в семье, зарегистрировали Тарас и Екатерина Наумец из пос.Октябрьский.
В Смолевичском отделе загс:
Евгений и Кристина Покорняк зарегистрировали рождение дочери Алисы, второго ребенка в семье;
рождение сына Даниила, второго ребенка в семье, зарегистрировали Тимур и Екатерина Папельские;
Сергей и Нина Данилевичи зарегистрировали рождение первенца, дочери Миланы.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
В районе зарегистрировано пятнадцать смертей.
Пять смертей зарегистрировал Заболотский сельисполком, по три — Усяжский сельисполком и Смолевичский отдел загс, две — Озерицко-Слободской сельисполком. По одному человеку ушли из жизни в Пекалинском и Плисском сельсоветах.
Драчковским, Жодинским и Зеленоборским сельисполкомами смерти не регистрировались.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).