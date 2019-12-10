БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе зарегистрировано два брака, оба — в Смолевичском отделе загс.

Впервые вступили в брак Виктор Кузьма и Татьяна Сорока.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе и городе зарегистрировано девять рождений детей.

В Жодинском сельисполкоме Денис и Виктория Партыка из д.Жажелка зарегистрировали рождение дочери Софии, второго ребенка в семье.

В Плисском сельисполкоме рождение сына Германа, второго ребенка в семье, зарегистрировали Тарас и Екатерина Наумец из пос.Октябрьский.

В Смолевичском отделе загс:

Евгений и Кристина Покорняк зарегистрировали рождение дочери Алисы, второго ребенка в семье;

рождение сына Даниила, второго ребенка в семье, зарегистрировали Тимур и Екатерина Папельские;

Сергей и Нина Данилевичи зарегистрировали рождение первенца, дочери Миланы.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе зарегистрировано пятнадцать смертей.

Пять смертей зарегистрировал Заболотский сельисполком, по три — Усяжский сельисполком и Смолевичский отдел загс, две — Озерицко-Слободской сельисполком. По одному человеку ушли из жизни в Пекалинском и Плисском сельсоветах.

Драчковским, Жодинским и Зеленоборским сельисполкомами смерти не регистрировались.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).