Новый светофор на М1 и изменение работы светофорного объекта на Вульке

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что на пересечении улиц Колесника – Вульковская изменен режим работы светофорного объекта, а именно: выделена фаза для движения пешеходов. В первых двух фазах разрешено движение только транспортных средств, а в третьей фазе – пешеходов. В результате чего отсутствует конфликт между транспортом и пешеходами.







Также, введен в эксплуатацию светофорный объект с кнопкой вызова разрешающего сигнала для пешеходов на автодороге М1 (Тельмы-1). С данным объектом применены датчики движения транспортных средств. При отсутствии транспортных средств с второстепенных направлений, разрешающий сигнал светофора работает в постоянном режиме.







Уважаемые участники дорожного движения, учитывайте данную информацию при планировании маршрута и соблюдайте Правила дорожного объекта.



