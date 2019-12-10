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Новый светофор на М1 и изменение работы светофорного объекта на Вульке
11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что на пересечении улиц Колесника – Вульковская изменен режим работы светофорного объекта, а именно: выделена фаза для движения пешеходов. В первых двух фазах разрешено движение только транспортных средств, а в третьей фазе – пешеходов. В результате чего отсутствует конфликт между транспортом и пешеходами.
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Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что на пересечении улиц Колесника – Вульковская изменен режим работы светофорного объекта, а...
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