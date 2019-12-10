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Новый светофор на М1 и изменение работы светофорного объекта на Вульке

11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что на пересечении улиц Колесника – Вульковская изменен режим работы светофорного объекта, а именно: выделена фаза для движения пешеходов. В первых двух фазах разрешено движение только транспортных средств, а в третьей фазе – пешеходов. В результате чего отсутствует конфликт между транспортом и пешеходами.

Новый светофор на М1 и изменение работы светофорного объекта на Вульке


Также, введен в эксплуатацию светофорный объект с кнопкой вызова разрешающего сигнала для пешеходов на автодороге М1 (Тельмы-1). С данным объектом применены датчики движения транспортных средств. При отсутствии транспортных средств с второстепенных направлений, разрешающий сигнал светофора работает в постоянном режиме.

Новый светофор на М1 и изменение работы светофорного объекта на Вульке


Уважаемые участники дорожного движения, учитывайте данную информацию при планировании маршрута и соблюдайте Правила дорожного объекта.

Новый светофор на М1 и изменение работы светофорного объекта на Вульке

 
 
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  Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание, что на пересечении улиц Колесника – Вульковская изменен режим работы светофорного объекта, а...
 
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