Более 400 военнослужащих пополнили ряды брестских пограничников

Источник материала: Виртуальный Брест

14 декабря на площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость - герой» вместе с новобранцами других воинских частей гарнизона слова присяги на верность Родине произнесут более 400 молодых парней, призванных в Брестскую Краснознамённую пограничную группу имени Ф.Э. Дзержинского из Минского, Могилёвского, Гомельского и Брестского регионов.





В торжественном мероприятии примут участие заместитель Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Игорь Печень, командование Брестской пограничной группы, ветераны органов пограничной службы, представители местных органов власти, общественных организаций, родные и близкие нового пополнения пограничников.





Символично, что слова присяги из уст новобранцев прозвучат в Брестской крепости, которая является символом мужества, героизма и доблести пограничников. С момента принятия присяги вся служба и каждый поступок военнослужащего будут сравниваться с ценой торжественной клятвы. Этот ритуал недаром называют государственным документом особой важности, нравственным ориентиром для каждого воина.

В течение месяца, находясь на учебном пункте, новобранцы проходили «курс молодого бойца» во время которого постигали азы начальной военной подготовки, получали знания и навыки для службы на государственной границе по специальности инспектор пограничной службы.





Уже с первых дней «учебки» юноши привыкают к новому укладу жизнедеятельности, учатся жить в воинском коллективе, воспитывают в себе качества, необходимые военнослужащим органов пограничной службы. После окончания учебного процесса молодых пограничников направят для дальнейшего прохождения срочной службы в подразделения Брестской пограничной группы, где им будет предоставлена возможность совершенствовать своё мастерство в реальных условиях обстановки.

После присяги родные и близкие военнослужащих учебного пункта смогут встретиться с командованием воинской части. После этого «новоиспечённые» пограничники пойдут в первое в их военной жизни увольнение.