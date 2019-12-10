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Более 400 военнослужащих пополнили ряды брестских пограничников

11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14 декабря на площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость - герой» вместе с новобранцами других воинских частей гарнизона слова присяги на верность Родине произнесут более 400 молодых парней, призванных в Брестскую Краснознамённую пограничную группу имени Ф.Э. Дзержинского из Минского, Могилёвского, Гомельского и Брестского регионов.

Более 400 военнослужащих пополнили ряды брестских пограничников

В торжественном мероприятии примут участие заместитель Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Игорь Печень, командование Брестской пограничной группы, ветераны органов пограничной службы, представители местных органов власти, общественных организаций, родные и близкие нового пополнения пограничников.

Более 400 военнослужащих пополнили ряды брестских пограничников

Символично, что слова присяги из уст новобранцев прозвучат в Брестской крепости, которая является символом мужества, героизма и доблести пограничников. С момента принятия присяги вся служба и каждый поступок военнослужащего будут сравниваться с ценой торжественной клятвы. Этот ритуал недаром называют государственным документом особой важности, нравственным ориентиром для каждого воина.

В течение месяца, находясь на учебном пункте, новобранцы проходили «курс молодого бойца» во время которого постигали азы начальной военной подготовки, получали знания и навыки для службы на государственной границе по специальности инспектор пограничной службы.

Более 400 военнослужащих пополнили ряды брестских пограничников

Уже с первых дней «учебки» юноши привыкают к новому укладу жизнедеятельности, учатся жить в воинском коллективе, воспитывают в себе качества, необходимые военнослужащим органов пограничной службы. После окончания учебного процесса молодых пограничников направят для дальнейшего прохождения срочной службы в подразделения Брестской пограничной группы, где им будет предоставлена возможность совершенствовать своё мастерство в реальных условиях обстановки.

После присяги родные и близкие военнослужащих учебного пункта смогут встретиться с командованием воинской части. После этого «новоиспечённые» пограничники пойдут в первое в их военной жизни увольнение.

 
 
Ссылка на источник 24
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  14 декабря на площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость - герой» вместе с новобранцами других воинских частей гарнизона слова присяги на...
 
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