Инспектор по Брестской области Маркевич Анатолий Мечиславович будет проводить «прямую телефонную линию» и личный прием

Источник материала: Виртуальный Брест

К сведению жителей Московского района города Бреста!







17 декабря 2019 г. с 9.00 до 10.30 помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Маркевич Анатолий Мечиславович будет проводить «прямую телефонную линию» для жителей Московского района города Бреста. Волнующие вопросы можно задать по телефону: (8 0162) 59 33 66.



17 декабря 2019 г. с 10.30 по предварительной записи в администрации Московского района г. Бреста помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Маркевич Анатолий Мечиславович будет проводить личный прием жителей Московского района города Бреста. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться 12 декабря 2019 г. с 14.00 до 17.30 и 13 декабря 2019 г. с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону (8 0162) 32 26 21.