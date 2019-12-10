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Инспектор по Брестской области Маркевич Анатолий Мечиславович будет проводить «прямую телефонную линию» и личный прием
11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
К сведению жителей Московского района города Бреста!
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Инспектор по Брестской области Маркевич Анатолий Мечиславович будет проводить «прямую телефонную линию» и личный прием
К сведению жителей Московского района города Бреста! 17 декабря 2019 г. с 9.00 до 10.30 помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области...
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