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Курсы валют на 11 декабря: курс доллара 2.1143, курс евро 2.3436, российский рубль 3.3269
Источник материала: Myfin
11 декабря 2019 года на
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.074 – 2.113 рублей, курс продажи доллара 2.116 – 2.147. Евро можно было продать в диапазоне 2.28 – 2.341 рублей, купить – 2.345 – 2.377.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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11 декабря 2019 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.1143, курс евро 2.3436, курс российского рубля составил...
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