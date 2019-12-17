﻿ Курсы валют на 11 декабря: курс доллара 2.1143, курс евро 2.3436, российский рубль 3.3269. 21.by
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Курсы валют на 11 декабря: курс доллара 2.1143, курс евро 2.3436, российский рубль 3.3269

11.12.2019 13:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

11.12.2019: итоги торгов БВФБ

11 декабря 2019 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.1143, курс евро – 2.3436, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3269.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0009 рубля до 2.1143, что составило 0.04%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0648 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0048 (0.21%), на 11 декабря 2019 курс составил 2.3436. По итогам месяца евро вырос на 0.0834 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0039 рублей (0.12%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1196 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
13 960 800 11 553 800 7 436 890

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.074 – 2.113 рублей, курс продажи доллара 2.116 – 2.147. Евро можно было продать в диапазоне 2.28 – 2.341 рублей, купить – 2.345 – 2.377.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=63.7 (стоимость 1 доллара равна 63.7 российских рубля),
  • EUR/USD=1.11 (1 евро стоит 1.11 доллар),
  • EUR/RUB=70.7 (70.7 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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11 декабря 2019 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.1143, курс евро 2.3436, курс российского рубля составил...
 
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