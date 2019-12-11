Журнал Time назвал человеком года 16-летнюю школьницу

Источник материала: Новости Волковыска

Человеком года в 2019 году по версии американского журнала Time стала 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю, об этом журнал сообщил на своем сайте 11 декабря.

Фото Тунберг, стоящей на берегу океана в Португалии, сотрудники журнала сопроводили подписью «Сила юности».

«Мы не можем просто продолжать жить так, как будто завтра не существует, потому что оно есть», – цитируют они активистку.





Напомним, шведская школьница Грета Тунберг с 2018 года каждую пятницу устраивала забастовки у здания парламента и требовала сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Своими лозунгами о проблемах изменения климата девочка вдохновила на протесты тысячи школьников по всей Европе.

В сентябре 2019 года Грета выступила на саммите по климату в ООН. Она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали им все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата. Речь девушки вызвала бурные споры.

"Она обычный подросток, которому хватило смелости сказать правду и стать иконой поколения – объясняет свой выбор редакция Time. – Рассказывая об абстрактной опасности с пронзительным гневом, Тунберг стала самым убедительным голосом, который рассказывает о самой важной проблеме, стоящей перед планетой".

На звание также номинировались президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Facebook Марк Цукерберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а также участники акций протеста в Гонконге.

В прошлом году журнал назвал «человеком года» группу журналистов, включая Джамаля Хашокджи из Саудовской Аравии, зверски убитого в Турции.