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Немец едет через Беларусь на желтом «велоболиде» - и уже даже встретился с ГАИ

12.12.2019 07:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкий путешественник Яша Бойттлер едет через Беларусь на желтом веломобиле, который может разгоняться до 50 км/ч.


Инспектор ГАИ остановил веломобиль в Дрогичине. Фото: vk.com/publicdrogichin

В дорогу велопутешественник отправился 30 ноября из немецкого города Порта-Вестфалика. Он проехал через центральную Германию, Польшу и 8 декабря въехал в Беларусь через пункт пропуска «Брест». В своем twitter он рассказывал, что на веломобиле пересечь границу ему не разрешили, поэтому пришлось «подсаживаться» в микроавтобус VW. Водитель взял с него за это 50 евро.

— Ресторан с местной едой в центре не найти. Поэтому мне пришлось нарушить традицию и пойти поесть в обычный ресторан. Там подавали бургеры, — поделился своими первыми впечатлениями от Бреста гость и с сожалением отметил, что в Беларуси даже молодые люди почти не говорят по-английски.

В Бресте Яша побывал в крепости, изучил окрестности, а затем выехал на трассу М1. Путешественник доехал до Кобрина, повернул на М10 и направился в сторону Пинска. По дороге он заехал в Дрогичин, где его остановила ГАИ. Фотография инспектора, который проверял у Яши документы, попала в местный паблик «Наш Дрогичин». Затем немец проехал Иваново, заехал в Пинск, откуда направился в Слуцк. Следующая остановка на пути Яши — Минск.

Веломобиль Quest — это по сути трехколесный велосипед с улучшенными аэродинамическими характеристиками. По сравнению с велосипедом, он имеет лучшую обтекаемость, защиту от непогоды и более комфортабельную посадку. Максимальная скорость транспортного средства составляет 50 км/ч, а стоимость — около 6 тысяч евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bin in Brest, Belarus! JUCHÈ

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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