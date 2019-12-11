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Объем польских инвестиций в белорусскую экономику превысил 445 миллионов долларов
12.12.2019 09:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Данную информацию была озвучена главой МАРТ Беларуси Владимиром Колтовичем на XI Форуме польских инвесторов в Минске.
По словам министра, за прошлый год объем польских инвестиций в экономику Беларуси составил более 425 млн долларов, сообщает
Он отметил, что Польша является одним из лидеров по инвестициям в белорусскую экономику: занимает 4-е место после РФ, Великобритании и Кипра.
Колтович также сообщил, что объем товарооборота между Беларусью и Польшей уже достиг 2,5 млрд долларов.
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Данную информацию была озвучена главой МАРТ Беларуси Владимиром Колтовичем на XI Форуме польских инвесторов в Минске.
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