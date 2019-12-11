Объем польских инвестиций в белорусскую экономику превысил 445 миллионов долларов

Источник материала: Ежедневник





Данную информацию была озвучена главой МАРТ Беларуси Владимиром Колтовичем на XI Форуме польских инвесторов в Минске.

По словам министра, за прошлый год объем польских инвестиций в экономику Беларуси составил более 425 млн долларов, сообщает sb.by .

Он отметил, что Польша является одним из лидеров по инвестициям в белорусскую экономику: занимает 4-е место после РФ, Великобритании и Кипра.

Колтович также сообщил, что объем товарооборота между Беларусью и Польшей уже достиг 2,5 млрд долларов.