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Объем польских инвестиций в белорусскую экономику превысил 445 миллионов долларов

12.12.2019 09:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Объем польских инвестиций в белорусскую экономику превысил 445 миллионов долларов

Данную информацию была озвучена главой МАРТ Беларуси Владимиром Колтовичем на XI Форуме польских инвесторов в Минске.

По словам министра, за прошлый год объем польских инвестиций в экономику Беларуси составил более 425 млн долларов, сообщает sb.by.

Он отметил, что Польша является одним из лидеров по инвестициям в белорусскую экономику: занимает 4-е место после РФ, Великобритании и Кипра.

Колтович также сообщил, что объем товарооборота между Беларусью и Польшей уже достиг 2,5 млрд долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Данную информацию была озвучена главой МАРТ Беларуси Владимиром Колтовичем на XI Форуме польских инвесторов в Минске.
 
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