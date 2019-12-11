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Финал районного конкурса «Ученик года Дзержинского района»

12.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

14 декабря пройдет финал районного конкурса «Ученик года Дзержинского района».

14 декабря состоится финал районного конкурса «Ученик Дзержинского района».

Время: 10.00.

Место: ГУО «Гимназия г.Дзержинска».


 
 
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14 декабря пройдет финал районного конкурса «Ученик года Дзержинского района».
 
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