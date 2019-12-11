Свет и тени уличного освещения

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Зимой очень не хватает солнца. Оно и понятно: в среднем продолжительность светового дня в этот период у нас составляет всего 8 часов. На работу едем, как правило, в потемках, с работы — тоже в темноте. Именно зимой как на ладони видны все плюсы и недочеты работы системы освещения города.

На балансе КУП «Коммунальник Калинковичский» находится 2759 светильников уличного освещения. И сегодня идет активная замена их на светодиодные. Зачем?

— Экономия бюджетных средств. Светодиодное освещение — это выгодно, энергоэффективно и долговечно. Несмотря на то что такие лампочки дороже, подсчеты показали: затраты окупаются уже спустя несколько лет. А затем потребитель и вовсе оказывается в плюсе. Ведь служит такая лампочка намного дольше в отличие, к примеру, от натриевой. Кроме того, подобные светильники виброустойчивы и не боятся переменчивой погоды, отвечает главный энергетик КУП «Коммунальник Калинковичский» Николай Лукьяненко.

Такой тип освещения уже используется на улицах Советская, Дзержинского, Свердлова, Мира, 50 лет Октября, Фрунзе, частично Карла Маркса (от танка до улицы Советская), так же устанавливаются светодиодные светильники на входную группу жилых домов микрорайонов Север и Мелиоратор.

Всего заменено 372 светильника или 13,5% от общего количества.

В 2020 году работа по замене светильников уличного освещения на светодиодные будет продолжена. Ведь «Коммунальник» подтверждает, что после замены лампочек затраты на обслуживание светильников снизились, а за счет более яркого излучения светодиоды освещают даже самые темные закоулки, тем самым улучшают криминогенную обстановку.

Конечно, наличие залитой светом аллеи не гарантирует абсолютную безопасность, но пробираться сквозь мглу словно герой триллеров тоже никому не хочется, как это происходит, например, во дворах двухэтажных домов на улице Гагарина.

— Если едем на машине домой, то хоть фарами себе посветим, — говорит жительница одного из домов. – А иной раз приходится фонарик на телефоне включать. Спасибо технике. Иначе очень страшно идти, каждого шороха боишься.

Но кроме потрепанных нервов, темные улицы могут «помочь» испортить обувь и настроение. Огромную лужу, неровную или разбитую плитку, ступеньки и выступы, доски, хорошо, если без гвоздей — все это невозможно увидеть в темноте.

Ровно также невозможно заметить пешехода в темное время суток на пешеходных переходах на улице Октябрьская около ж/д поликлиники и на улице Карла Маркса. Те, кто за «баранкой», давно бьют тревогу: увидеть в ночной мгле человека, переходящего дорогу на «зебре», зачастую можно лишь в непосредственной близи, когда до него остаются считанные метры. Между тем, законы физики никто не отменял. Такое понятие, как тормозной путь, тоже.

Не спорю, эти улицы освещены, вот только фонари находятся в десятке метров от пешехода и светят весьма сомнительно. Быть может стоит светильники на светодиодные в первую очередь заменить в таких местах или более тщательно продумывать места нанесения «зебры»?!

Светлана ПЕТРЕНКО.