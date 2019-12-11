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Одноклассники запустили в Беларуси тест на знание правил кибербезопасности

12.12.2019 11:43 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В тематическом сообществе «Интересный Минск» социальной сети Одноклассники появился специальный тест для всех желающих проверить себя на знание правил кибербезопасности. Самая популярная в Беларуси соцсеть разработала его специально для того, чтобы каждый желающий мог проверить себя и узнать, как обезопасить себя от интернет-мошенников.

Поводом напомнить белорусам о правилах безопасности в интернете стала тревожная статистика: за 9 месяцев 2019 года число киберпреступлений — хищений с использованием компьютерной техники, случаев несанкционированного доступа к информации и т. д.  — по сравнению с прошлым годом выросло в два раза.  Цель теста — не только дать каждому возможность проверить, насколько хорошо они знакомы с ключевыми правилами кибербезопасности, но и восполнить имеющиеся пробелы. 

Тест состоит из 7 вопросов. Каждый вопрос — ситуация из жизни, с которой может столкнуться любой активный пользователь соцсетей. Каждый вариант ответа, независимо от того, правильный или нет, содержит пояснения, благодаря которым можно не только проверить себя, но и научиться способам защиты от мошенников, шантажистов и сетевых троллей. Например, тест напомнит о том, что данные своей банковской карты нельзя сообщать никому, даже если этот кто-то убедительно притворяется банковским сотрудником или лучшей подругой. Или что любое “письмо счастья” не принесет ничего, кроме потраченных денег и нервов.

В OK собрана аудитория всех возрастов, поэтому тест разрабатывался с учетом особенностей самых разных пользовательских групп. Пройти тестирование и ответить на вопросы о кибербезопасности будет интересно и полезно всем — от детей и их родителей до бабушек и дедушек.

Одноклассники уже не первый раз используют доступную игровую форму для того, чтобы напомнить пользователям о правилах кибербезопасности. Ранее пройти похожий тест, разработанный Одноклассниками совместно с компанией Google, предложили посетителям официальной группы Google в OK. Кроме того, в OK работает система превентивной защиты пользователей, которая блокирует подозрительную активность аккаунтов, включая финансовые операции.

 
Теги: Минск
 
 
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В тематическом сообществе «Интересный Минск» социальной сети Одноклассн
 
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