Одноклассники запустили в Беларуси тест на знание правил кибербезопасности

В тематическом сообществе « Интересный Минск » социальной сети Одноклассники появился специальный тест для всех желающих проверить себя на знание правил кибербезопасности. Самая популярная в Беларуси соцсеть разработала его специально для того, чтобы каждый желающий мог проверить себя и узнать, как обезопасить себя от интернет-мошенников.

Поводом напомнить белорусам о правилах безопасности в интернете стала тревожная статистика: за 9 месяцев 2019 года число киберпреступлений — хищений с использованием компьютерной техники, случаев несанкционированного доступа к информации и т. д. — по сравнению с прошлым годом выросло в два раза. Цель теста — не только дать каждому возможность проверить, насколько хорошо они знакомы с ключевыми правилами кибербезопасности, но и восполнить имеющиеся пробелы.

Тест состоит из 7 вопросов. Каждый вопрос — ситуация из жизни, с которой может столкнуться любой активный пользователь соцсетей. Каждый вариант ответа, независимо от того, правильный или нет, содержит пояснения, благодаря которым можно не только проверить себя, но и научиться способам защиты от мошенников, шантажистов и сетевых троллей. Например, тест напомнит о том, что данные своей банковской карты нельзя сообщать никому, даже если этот кто-то убедительно притворяется банковским сотрудником или лучшей подругой. Или что любое “письмо счастья” не принесет ничего, кроме потраченных денег и нервов.

В OK собрана аудитория всех возрастов, поэтому тест разрабатывался с учетом особенностей самых разных пользовательских групп. Пройти тестирование и ответить на вопросы о кибербезопасности будет интересно и полезно всем — от детей и их родителей до бабушек и дедушек.