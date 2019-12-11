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Одноклассники запустили в Беларуси тест на знание правил кибербезопасности
Источник материала: БДГ
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Поводом напомнить белорусам о правилах безопасности в интернете стала тревожная статистика: за 9 месяцев 2019 года число киберпреступлений — хищений с использованием компьютерной техники, случаев несанкционированного доступа к информации и т. д. — по сравнению с прошлым годом выросло в два раза. Цель теста — не только дать каждому возможность проверить, насколько хорошо они знакомы с ключевыми правилами кибербезопасности, но и восполнить имеющиеся пробелы.
Тест состоит из 7 вопросов. Каждый вопрос — ситуация из жизни, с которой может столкнуться любой активный пользователь соцсетей. Каждый вариант ответа, независимо от того, правильный или нет, содержит пояснения, благодаря которым можно не только проверить себя, но и научиться способам защиты от мошенников, шантажистов и сетевых троллей. Например, тест напомнит о том, что данные своей банковской карты нельзя сообщать никому, даже если этот кто-то убедительно притворяется банковским сотрудником или лучшей подругой. Или что любое “письмо счастья” не принесет ничего, кроме потраченных денег и нервов.
В OK собрана аудитория всех возрастов, поэтому тест разрабатывался с учетом особенностей самых разных пользовательских групп. Пройти тестирование и ответить на вопросы о кибербезопасности будет интересно и полезно всем — от детей и их родителей до бабушек и дедушек.
Одноклассники уже не первый раз используют доступную игровую форму для того, чтобы напомнить пользователям о правилах кибербезопасности. Ранее пройти похожий
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