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За 40 лет популяция птиц в США сократилась на треть. Причина - стеклянные небоскребы
Источник материала: Tut.by
Городской совет Нью-Йорка рассматривает законопроект, который запретит строить здания с остеклением, потенциально опасным для птиц. По законодательной инициативе, не менее 90% фасада здания на высоте до 23 метров должны быть сделаны из материала, который птицы могут распознать как преграду. Тот же норматив будет применяться к ремонту существующих построек,
Всех птиц, от стрижей до соколов, вводит в заблуждение отражение неба на фасадах. Ежегодно в результате столкновения со зданиями в Нью-Йорке погибают, по разным оценкам, 90 000 — 230 000 птиц, а во всей стране — более миллиарда особей. Орнитологи считают сверкающие стеклянные небоскребы одной из причин, по которой популяция птиц в Соединенных штатах сократилась за 40 лет на треть.
Как считают местные журналисты, вероятность того, что закон примут, очень высока. В этом случае Нью-Йорк станет первым крупным городом на восточном побережье США, который изменил строительные нормы ради птиц. Соответствующие строительные правила уже действуют в агломерации Сан-Франциско на западном побережье — в самом Сан-Франциско и соседнем Окленде.
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Городской совет Нью-Йорка рассматривает законопроект, который запретит строить здания с остеклением, потенциально опасным для птиц.
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