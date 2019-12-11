За 40 лет популяция птиц в США сократилась на треть. Причина - стеклянные небоскребы

Источник материала: Tut.by

Городской совет Нью-Йорка рассматривает законопроект, который запретит строить здания с остеклением, потенциально опасным для птиц. По законодательной инициативе, не менее 90% фасада здания на высоте до 23 метров должны быть сделаны из материала, который птицы могут распознать как преграду. Тот же норматив будет применяться к ремонту существующих построек, сообщает archspeech.com.





Всех птиц, от стрижей до соколов, вводит в заблуждение отражение неба на фасадах. Ежегодно в результате столкновения со зданиями в Нью-Йорке погибают, по разным оценкам, 90 000 — 230 000 птиц, а во всей стране — более миллиарда особей. Орнитологи считают сверкающие стеклянные небоскребы одной из причин, по которой популяция птиц в Соединенных штатах сократилась за 40 лет на треть.

Сторонники законопроекта приводят в пример здание конференц-центра имени Джейкоба Джейвитса (Jacob K. Javits Convention Center) на Манхэттене. Гигантская стеклянная постройка из-за тонировки получила прозвище «Дарт Вейдер 11-й Авеню». Это здание на берегу Гудзона чаще остальных обвиняли в гибели птиц. Во время реновации для его фасада использовали витражи с мелкими белыми точками, которые хорошо видны птицам, но почти не различимы для людей. После этого, по данным нью-йоркской ассоциации орнитологов NYC Audubon, столкновения птиц со зданием прекратились.





Как считают местные журналисты, вероятность того, что закон примут, очень высока. В этом случае Нью-Йорк станет первым крупным городом на восточном побережье США, который изменил строительные нормы ради птиц. Соответствующие строительные правила уже действуют в агломерации Сан-Франциско на западном побережье — в самом Сан-Франциско и соседнем Окленде.