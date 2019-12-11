ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четвертая часть «Матрицы» выйдет на экраны в мае 2021 года

12.12.2019 15:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Четвертая часть «Матрицы» выйдет на экраны в мае 2021 года
Кадр из фильма

Четвертая часть фантастического фильма «Матрица» появится на экранах кинотеатров 21 мая 2021 года. Об этом киностудия Warner Bros. объявила в Twitter.

Как уточняется, в продолжении киносаги зрители увидят исполнителей ролей Нео и Тринити Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс. Также заявлено участие в новой части «Матрицы» таких актеров, как Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик и Тоби Онвумере. По данным Warner Bros., состав актеров пока не является полным.

Напомним, первый фильм «Матрица» вышел на экраны в 1999 году. Картина получила четыре премии «Оскар». В 2000-х годах появились новые части трилогии  - «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».

Четвертая часть «Матрицы» выйдет на экраны в мае 2021 года
Выбери красную таблетку, Нео. Что сделало «Матрицу» культовым фильмом
Подробнее

Ранее сообщалось, что режиссер Квентин Тарантино планирует снять третью часть фильма «Убить Билла». По его словам, мысль о съемках продолжения пришла к нему после обеда с актрисой Умой Турман, сыгравшей в картине главную героиню.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как уточняется, в продолжении киносаги зрители увидят исполнителей ролей Нео и Тринити Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика