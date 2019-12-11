Четвертая часть «Матрицы» выйдет на экраны в мае 2021 года

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Четвертая часть фантастического фильма «Матрица» появится на экранах кинотеатров 21 мая 2021 года. Об этом киностудия Warner Bros. объявила в Twitter.

Как уточняется, в продолжении киносаги зрители увидят исполнителей ролей Нео и Тринити Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс. Также заявлено участие в новой части «Матрицы» таких актеров, как Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик и Тоби Онвумере. По данным Warner Bros., состав актеров пока не является полным.

Напомним, первый фильм «Матрица» вышел на экраны в 1999 году. Картина получила четыре премии «Оскар». В 2000-х годах появились новые части трилогии - «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».

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Ранее сообщалось, что режиссер Квентин Тарантино планирует снять третью часть фильма «Убить Билла». По его словам, мысль о съемках продолжения пришла к нему после обеда с актрисой Умой Турман, сыгравшей в картине главную героиню.