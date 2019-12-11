«Она не кусается!» Нужен ли «доброй» собаке поводок?

Источник материала: Аргументы и факты

То, что собак нужно выгуливать на поводке, четко прописано в Постановлении Совета Министров от 4 июня 2001 г. №834. За нарушение правил содержания домашних животных (в том числе за неправильный выгул) положен штраф от 1 до 15 базовых. Если при этом был причинен вред здоровью людей или их имуществу, сумма штрафа возрастает до 10-30 базовых. Также в этом случае хозяин собаки может быть привлечен к административному аресту.

Тем не менее «бесповодочных» питомцев на улицах города видимо-невидимо. Причем беспечные хозяева собак «она-не-кусается» не только нервируют мам с детьми, людей, которые боятся или не любят собак, других собачников, но и подвергают опасности своих питомцев.

Зачем собаке нужен поводок, рассказывает кинолог Милена Кремерман:

- Во всех европейских законах и правилах содержания животных есть пункт о том, что в общественном месте собака должна находиться на поводке и/или в наморднике. В подобных документах обязательно оговорено: владелец собаки несет ответственность за все, что собакой совершено, и обязан быть в состоянии ее контролировать. А без поводка это сделать очень трудно, слишком мало собак, воспитанных настолько хорошо, что их хозяевам для контроля не требуется поводок (кстати, владельцы именно таких животных обычно выгуливают своих питомцев на поводке).

Если вы пока (очень надеюсь, что только пока) не выдрессировали свою собаку до состояния, когда она в полете за кошкой может выполнить команду «Стоять» и действительно остановиться, наличие поводка убережет ее от многих неприятностей.

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Опасности города

Нужно помнить, что на улицах есть машины (а при столкновении с транспортным средством собака, как правило, страдает больше, чем авто). Если даже собака погибнет при столкновении с машиной, но на автомобиле останется вмятина, ликвидировать это повреждение будут за счет владельца животного, т. к. он в данном случае виновник ДТП. Это собака выскочила на дорогу, а не машина - на тротуар, чтобы задавить собаку.

На улицах иногда что-то взрывается, происходит много других вещей, которые могут напугать вашу собаку. Если она на поводке, вы сможете просто увести ее и успокоить. А если без поводка - вы будете ловить любимицу по всему району, а потом долго лечить неврозы (если поймаете, конечно, и она не остается искалеченной и т. д.).

Люди и звери

На улицах всегда много детей. Они в силу возраста могут не понимать, что собака - живое существо. Спаниелю моей приятельницы малыш выбил глаз. Лопаткой. Играл он так - подбежал к собачке и стукнул. Его мама так хозяйке и объяснила: «Играет ребенок - что тут такого?!» Некоторые дети могут быть на роликах или велосипедах, столкновение с которыми вряд ли пойдет собаке на пользу.

Некоторые сердобольные люди подкармливают уличных собак и кошек, оставляя им прокисший суп, куриные косточки, заплесневевший хлеб. Как вы думаете, что будет с домашней собакой (жизнь и здоровье бездомных собак и кошек исключительно на совести «сердобольных»), отведавшей такого угощения? А собака на поводке никакую гадость точно не попробует.

Некоторые граждане, наоборот, разбрасывают отравленную еду, пытаясь таким образом уменьшить численность бездомных животных. Кроме того, ЖЭСы и соответствующие конторы периодически проводят мероприятия по дератизации - уничтожению грызунов ядом.

На улицах иногда встречаются пьяные или нервные люди. Вашу добрую собаку могут просто пнуть ногой, чтобы убрать с дороги. Если у вас в руке поводок, вы наверняка избежите такой реакции на вашего питомца.

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Встреча с подобным

Кроме того, у многих не очень боевых собак бывают вполне боевые хозяева, которые могут заступиться за своего питомца не самым гуманным способом.

При этом встреченная на улице «бесповодочная» собака может быть в «брачном настроении», если ваш «мальчик» радостно за ней убежит, то вполне может заблудиться.

Не стоит забывать и о кошках. У них весьма острые когти. Раны, оставленные кошачьими когтями, очень долго заживают. Кроме того, в драке могут пострадать глаза и нос вашей собаки. Кошка может попытаться убежать от вашей любимицы, и, если та бросится ее догнать, не факт, что сможет вернуться обратно.