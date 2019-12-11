Источник материала: Ежедневник





На борту крейсера начался пожар. На момент пожара на корабле находились более 400 человек.

Площадь возгорания на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске, достигла 600 квадратных метров, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. При пожаре пропал человек, он находился в трюме во время возгорания.

Корабль стоит на ремонте в доке в Мурманске. Сообщение о возгорании на нижней палубе поступило в 10.49 по московскому времени. Сейчас огнем охвачен весь энергоотсек крейсера.

Уже есть информация, что причиной пожара стало невыполнение рабочими техники безопасности.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» – единственный авианосец в составе российского флота. Он введен в эксплуатацию в 1991 году, В 2017 году встал на ремонт, в 2018 году плавучий док, в котором он ремонтировался, затонул.

Сообщается, что на момент пожара на корабле находились более 400 человек.