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Горит единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов"

12.12.2019 16:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Горит единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов"

На борту крейсера начался пожар. На момент пожара на корабле находились более 400 человек.

Площадь возгорания на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске, достигла 600 квадратных метров, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. При пожаре пропал человек, он находился в трюме во время возгорания.

Корабль стоит на ремонте в доке в Мурманске. Сообщение о возгорании на нижней палубе поступило в 10.49 по московскому времени. Сейчас огнем охвачен весь энергоотсек крейсера.

Уже есть информация, что причиной пожара стало невыполнение рабочими техники безопасности.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» – единственный авианосец в составе российского флота. Он введен в эксплуатацию в 1991 году, В 2017 году встал на ремонт, в 2018 году плавучий док, в котором он ремонтировался, затонул.

Сообщается, что на момент пожара на корабле находились более 400 человек. 

 
 
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На борту крейсера начался пожар. На момент пожара на корабле находились более 400 человек.
 
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