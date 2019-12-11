МВД Украины: задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета

О задержании подозреваемых в убийстве известного журналиста Павла Шеремета сообщает глава МВД Украины Арсен Аваков в своем facebook-аккаунте.

В ближайшее время зарержанным выберут меру пресечения. Арест стал результатом сложной работы, проведенной специалистами Нацполиции.

Будет собран срочный онлайн-брифинг, где будут сообщать всю возможную информацию.

Напомним, что журналист Павел Шеремет был взорван в машине 20 июля в центре Киева. Полиция квалифицировала взрыв как умышленное убийство. 23 июля 2016 года в Минске прошло прощание с Павлом Шереметом , после чего он был похоронен на Северном кладбище.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обещал конкретные результаты к концу 2016 года и заявлял, что расследование по делу об убийстве продолжается .

Предполагалось, что основная версия убийства Павла Шеремета связана с его жизьню и работой в России. Оттуда, по мнению следователей, - заказчики убийства журналиста, там у Шеремета было множество политических и бизнес-контактов.