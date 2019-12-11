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МВД Украины: задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета
Источник материала: БДГ
О задержании подозреваемых в убийстве известного журналиста Павла Шеремета
В ближайшее время зарержанным выберут меру пресечения. Арест стал результатом сложной работы, проведенной специалистами Нацполиции.
Будет собран срочный онлайн-брифинг, где будут сообщать всю возможную информацию.
Напомним, что журналист Павел Шеремет
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обещал конкретные результаты к концу 2016 года и заявлял, что расследование по делу об убийстве
Предполагалось, что основная версия убийства Павла Шеремета связана с его жизьню и работой в России. Оттуда, по мнению следователей, - заказчики убийства журналиста, там у Шеремета было множество политических и бизнес-контактов.
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О задержании подозреваемых в убийстве известного журналиста Павла Шеремета сообщает глава МВД Украины Арсен Аваков в своем facebook-аккаунте.
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