«Надо закрыть квартал». В «Маяке Минска» просят установить шлагбаумы, чтобы победить засилье автомобилей

Источник материала: Tut.by

«Наши дворы превратились в перехватывающую парковку для тех, кто въезжает в Минск со стороны Национальной библиотеки», — жители «Маяка Минска» возмущены засильем автомобилей в квартале. Они пишут в администрации района и города, обивают пороги застройщика. Застройщик уверяет, что все нормы соблюдены, а конфликты по поводу парковочных мест — вопрос общественной культуры и соблюдения ПДД. TUT.BY посмотрел, что там происходит, и узнал, что могло бы решить проблему.



Типичный двор в «Маяке Минска». Этот квартал у Национальной библиотеки плотно застроен домами, но застройщик всегда подчеркивает его элитность

Что в квартале с парковками сейчас

Обладатели квартир в «Маяке Минска» помнят, когда автомобилей во дворах критически прибавилось. В конце зимы 2019-го застройщик квартала «Зомекс Инвестмент» сделал платными две парковки: открытую возле торгового центра «Дана Молл» и подземную там же.

— Раньше особых проблем не было, жителям хватало мест, чтобы поставить свои автомобили, да и район еще не был так заселен, — рассказывает Игорь, который живет в квартале и составлял обращения в администрацию района и Мингорисполком. — Раньше открытая стоянка у торгового центра была забита машинами. Люди, которые приезжают в Минск, оставляли там машины и ехали дальше на метро. Там же парковались клиенты и работники «Дана Молл». Как только эта стоянка и подземный паркинг стали платными, многие автомобилисты переметнулись в наши дворы.



Жители квартала «Маяк Минска» Игорь и Любовь

Местные жители проводят для журналистов экскурсию по району в самый разгар рабочей среды. Автомобили здесь везде (кроме пустынного бульвара Пикассо), порой они припаркованы даже в экзотических местах. Например, на площадке с мусорными контейнерами.

— Разы тры на маёй памяці было, што з прычыны хаатычнай паркоўкі смецце не забіралі, а мы плацілі за яго вываз, — рассказывает еще одна жительница микрорайона Любовь Ковальчук.

Собеседники указывают на номера: здесь автомобили из самых разных регионов Беларуси. Пока городские власти говорят о необходимости обустройства перехватывающих парковок , дворы «города в городе» уже стали одной из них.













— Тут паркуются все! Примерно после пяти часов вечера разъезжаются те, кто днем работает в административных помещениях в квартале, после десяти вечера — продавцы и покупатели «Дана Молл». К ночи места освобождаются, но где парковаться жителям квартала, которые возвращаются домой раньше? — объясняет ситуацию Игорь.

— Моя сестра тоже здесь живет, в «Маяке», — добавляет Умит. — Она паркует свой автомобиль на стоянке возле Дома милосердия, потом идет домой.

Пока выглядит некоторым спасением бесплатная парковка возле Национальной библиотеки. Официально она тоже относится к «Маяку Минска». Часть жителей квартала оставляет автомобили там. Эту парковку застройщик тоже хотел сделать платной , установил там шлагбаумы. Жители квартала пожаловались в администрацию Первомайского района. Оттуда ответили: установка шлагбаумов на той парковке не предусмотрена, застройщику направили требование, что их нужно демонтировать.



Парковка возле Национальной библиотеки все-таки осталась бесплатной

Жители напоминают: при некоторых домах в «Маяке Минска» застройщик передумал строить подземные парковки. Так случилось с домом на улице Кирилла Туровского, 14, — Ксения там купила квартиру.

— Мы покупали квартиру, когда стройка еще была на стадии котлована. Там собирались сделать подземный паркинг. Начали строить, смотрю: что-то на паркинг не похоже. Обратилась в «Зомекс». А там говорят, мол, извините, немного все изменилось. Сказали, могут вернуть деньги в белорусских рублях. А я уже оплатила квартиру. В такой ситуации проще построить квартиру, а потом ее продать.



Любовь и Ксения

Умит добавляет: и у застройщика, и у администрации района просили информацию о точном числе парковочных мест в квартале и его соответствии нормативам.

— Никто конкретно с цифрами нам не отвечает. В итоге мы можем опираться только на собственные подсчеты и выводы.

Жители перечисляют особенно хаотичные точки в плане загруженности автомобилями. Одна из них — на улице Петра Мстиславца между «Маяком Минска» и торговым центром «Дана Молл».

— Машины паркуются не только на разрешенных местах, а еще и в первой полосе движения. При этом они блокируют выезд для тех, кто оставил автомобиль по правилам, — объясняет Умит. — Иногда тут сходится все: машины в первом ряду, очередь автомобилей, которые едут на паркинг, и очередь автомобилей, заезжающих в квартал. Тогда вообще коллапс!

Собеседники возмущаются: о безопасности в таких условиях говорить нельзя. Особенно переживают за детей, которым приходится идти в школу по наводненному автомобилями кварталу.



Хаотическая парковка на улице Петра Мстиславца. Многие автомобили, игнорируя ПДД, паркуются в первой полосе движения. Фото предоставлено жителями квартала «Маяк Минска»



То же проблемное место в другое время. Фото предоставлено жителями квартала «Маяк Минска»

Как жители предлагаю решить проблему

— Закрыть квартал! — владельцы квартир в «Маяке Минска» категоричны. — Поставить шлагбаумы и не пускать сюда чужие автомобили.

Первым вопрос по установке шлагбаумов подняли жители дома № 24 на улице Кирилла Туровского.

— Первопроходцы: проголосовали, отнесли документы в исполком. Их «завернули». Дело в том, что в адрес Мингорисполкома в этом году было представление от прокуратуры из-за нарушений в правилах установки шлагбаумов. Пока в городе не согласовывают их установку. Сидим и ждем, когда новые правила выйдут или по-другому эта проблема разрешится, — объясняет Игорь.

— Мы можем в своем районе организовать движение нормальное. Главное, чтобы нам это разрешили, — говорит Умит.



Ситуация во дворах вечером, когда автомобили не могут разминуться с припаркованными машинами. Фото предоставлено жителями квартала «Маяк Минска»



Днем все выглядит похожим образом. Фото предоставлено жителями квартала «Маяк Минска»

Трое жителей, пообщавшихся с нами, готовы устанавливать шлагбаумы за свой счет, «скинувшись кварталом», еще одна собеседница не согласна:

— Если «Зомекс» не выполнил обещания по подземным паркингам — справедливо, чтобы он решил возникшую проблему за свой счет.





Игорь предлагает решение:

— Думаю, застройщик мог бы взять на себя организационную работу: внести изменения в проект благоустройства и согласовать установку шлагбаумов, но установить их за счет жильцов.

Собеседники написали в Мингорисполком, собрали под обращением 300 подписей. По их мнению, помимо шлагбаумов, проблему может решить отмена для жителей квартала платы за парковку в подземном паркинге и на плоскостной стоянке у «Дана Молл».

— Нужны рейды ГАИ в квартале — нарушителей правил парковки надо штрафовать, — добавляют местные. — Еще на внутриквартальных перекрестках нужно установить лежачих полицейских — там часто случаются аварии, надо заставить автомобилистов снижать скорость.

Между кварталом и торговым центром просят установить ограждение.

— Это поможет сделать движение пешеходов, особенно детей, более безопасным.

В границах улиц Петра Мстиславца, Кирилла Туровского, Франциска Скорины и Жасминовой жители просят обустроить платные парковки для нерезидентов «Маяка Минска.



Обращение, которое местные жители направили в Мингорисполком





А что говорит застройщик?

В компании «Зомекс Ивестмент» дали комментарий по ситуации с парковками в квартале.

«В комплексе «Маяк Минска» обеспечена возможность размещения легкового автотранспорта жителей и гостей на бесплатных парковочных местах во дворах и на парковке около Национальной библиотеки. Кстати, парковка возле библиотеки большую часть времени стоит полупустой. Также в комплексе построены и введены в эксплуатацию гараж-стоянки в жилых домах №№ 10, 12 и 13 на улицах Петра Мстиславца, возводится паркинг на пересечении улиц Франциска Скорины и Кирилла Туровского. Количество парковочных мест в комплексе «Маяк Минска» соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь и проектной документации».



Сквозная парковка возле «Маяка Минска» со стороны школы

При этом застройщик считает, что хаос во дворах в первую очередь связан с тем, что территорию квартала используют как перехватывающую парковку. Как и жители, «Зомекс» считает, что спасением станут шлагбаумы.

«Порядок установки таких устройств определяет, кто может являться заказчиком этих работ. Этот перечень регламентирован и не предусматривает, что в этой роли может выступать заказчик строительства комплекса», — говорят в компании.

Конфликты по поводу парковочных мест застройщик называет вопросами общественной культуры и соблюдения ПДД.

«Желание оставить личный автомобиль под окнами своей квартиры понятно, но не всегда реализуемо. И такая ситуация характерна не только для комплекса «Маяк Минска», но и для всего Минска».

Что касается желания жителей квартала пользоваться подземным паркингом при «Дана Молл» бесплатно, застройщик говорит, что белорусские законы не обязывают его обеспечивать жильцов бесплатными парковочными местами в капитальных паркингах.

«Нигде в мире паркинг торгового центра не позволяют бесплатно использовать жильцам близлежащего квартала. В этом случае мы лишим возможности парковаться посетителей торгового центра», — аргументирует компания.





«Продажа или сдача в аренду парковочных мест в гаражах-стоянках — это деятельность застройщика по возврату денежных средств, вложенных в проектирование и строительство паркинга и его обслуживание. А для собственника транспортного средства, арендовавшего или купившего место, это является не только возможностью в любое время припарковать свой автомобиль, но и гарантией его сохранности».

По поводу соотношения количества платных и бесплатных парковочных мест для жилых домов и всего комплекса в «Зомекс Инвестмент» говорят так:

«Этот вопрос также регулируется нормативными правовыми актами. В «Маяке Минска» нормы соблюдены — количество бесплатных парковочных мест для жителей и гостей комплекса существенно превышает количество платных».