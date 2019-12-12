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Волшебство на уроках английского, или Каким опытом делились учителя на Ганцевщине

13.12.2019 09:25 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Волшебство на уроках английского, или Каким опытом делились учителя на Ганцевщине

Время перед Рождеством и Новым годом всегда особенное. В каждом взрослом просыпается маленький ребенок, который ждет сюрпризов и чудес.

Утро удивляло внезапным снегом. Влажную, темную землю белой поземкой укутывал неугомонный ветер. И как продолжение чуда – появление обаятельного Гарри Поттера в круглых очках, черном плаще, волшебной шляпе и … приветствие на английском.

Так начался районный семинар учителей иностранного языка по теме «Творческий потенциал педагога как необходимое условие развития иноязычной межкультурной компетенции учащихся на учебных занятиях по иностранному языку». Средняя школа № 2 г. Ганцевичи на полдня превратилась в школу
Хогвартс чародейства и волшебства во главе с могущественным магом и по совместительству директором Дмитрием Махтеем. Обаятельный Гарри Поттер вместе со своими помощницами и учителем английского языка Анастасией Добринец провели увлекательную видеоэкскурсию по родной школе. Надо сказать, что уютные, чистые, теплые классы, украшенные новогодним кружевным серпантином, напоминали волшебные сказочные залы. Участники семинара получили волшебные письма с приглашением посетить уроки английского языка Наталии Грибовской в шестом классе по теме «What were you doing?» и Елизаветы Мышковец в девятом классе по теме «Money Dilemmas».  Применение яркой наглядности, компьютерных технологий, разнообразных упражнений, аутичных видеоматериалов, веселых физкультминуток, необычных рефлексий гармонично и эффектно сработали на результаты уроков, помогли достичь целей, совместно поставленных учителем и учащимися. С лиц детей и их учителей не сходила улыбка. Не это ли настоящее волшебство – уметь «зажечь ученика», «заворожить» своим предметом не с помощью мифической волшебной палочки, а своим обаянием и профессионализмом.

На семинаре учителя раскрыли «секретные» приемы, помогающие наладить сотрудничество и разговорить» детей, поделились собственными наработками и «ноу-хау» по проведению современного урока.

Осознанное и целенаправленное сотрудничество креативного учителя-профессионала и ученика позволяет сделать урок эффективным и, следовательно, результативным и современным.

Марина Климовец, руководитель РУМО учителей иностранного языка

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Время перед Рождеством и Новым годом всегда особенное. В каждом взрослом просыпается маленький ребенок, который ждет сюрпризов и чудес. Утро
 
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