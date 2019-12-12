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Oops! Спикер Мясникович уволил спикера Мясниковича
Источник материала: Партизан
Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович подписал постановление о своём освобождении от должности в связи с выходом в отставку.
Документ от 4 декабря в пятницу был
Как известно, спикером Совета республики стала 59-летняя Наталья Кочанова, бывшая глава Администрации президента. Во время голосования против ее кандидатуры был только один "сенатор".
69-летнего Михаила Мясниковича ждет работа в должности председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Лукашенко предложил её еще в конце ноября.
В феврале следующего года Беларусь станет председателем Евразийского экономического союза и получит право назначить на четыре года своего руководителя коллегии ЕЭК. Нет сомнений, что кандидатуру Мясниковича утвердят.
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Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович подписал постановление о своём освобождении от должности в связи с выходом в...
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