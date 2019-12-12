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Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

13.12.2019 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 декабря посещает Белорусский государственный медицинский университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александру Лукашенко доложили, что закрепляемость молодых врачей сейчас достигала 80 %. А порой дефицит кадров – это проблема родом из 90-х. Тогда молодежь охотнее уходила в бизнес. А чтобы вырастить врача, надо не меньше семи лет.

Конечно, зарплатами все не решить, а вот помогать  людям в белых  халатах  надо. Александр Лукашенко  уверен: необходимо прежде всего сделать доступным жилье для бюджетников.

Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо в правительстве рассмотреть и внести предложения по обеспечению прежде всего врачей жильем. Мы провели свои исследования и мы видим, что с большим отрывом на первом месте озабоченность и желание у врачей, учителей и других жильем. И это правильно.

В Боровлянах, ну как я это воспринимаю, мы вроде бы нащупали тот путь, по которому можно пройти. Это чудесный дом, особенно для молодых людей с высшим образованием. Там можно жить до 40 лет даже с двумя детьми. Железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и исполнить – построить такие дома.

Это вообще ничего не стоит – построить эти дома. За полгода можно наштамповать этих квартир тысячи штук. Чтобы не было однообразия, внешне я имею в виду: чтобы дом был красивый, территория, чтобы они вышли, деревца весной-осенью посадили и так далее, детишкам что-то организовали – сами организовали. А мы им построим эти дома. Надо довести железно это задание, ибо ни черта не сделают! Послушали и потом все забудут. Я еще раз говорю: это для нас почти ничего не стоит.

Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

Президент об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой

После общения с генералами в белых халатах глава государства отправился к студентам. Молодежь и Президент настроены на долгий и откровенный разговор. Как отметил сам Александр Лукашенко, в том числе от этого диалога зависит будущее белорусской медицины.

Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Караник
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 декабря посещает Белорусский государственный медицинский университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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