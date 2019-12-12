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Цена барреля марки Brent впервые с 23 сентября поднялась выше 65 долларов

13.12.2019 14:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Цена барреля марки Brent впервые с 23 сентября поднялась выше 65 долларов
Flickr.com

Днем 13 декабря на мировых биржах ускорился рост стоимости нефти - цена барреля марки Brent впервые с 23 сентября поднялась выше 65 долларов на фоне сообщения о заключении торгового соглашения между США и КНР, сообщает РИА Новости

К 13:00 мск цена февральских фьючерсов достигала 65,05 доллара за баррель Brent. Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,93% - до 59,73 доллара за баррель.

Повышению цен на нефть способствуют сообщения СМИ от 12 декабря о том, что глава США Дональд Трамп утвердил первый этап торговой сделки с КНР. Позже появилась информация, что проект торгового соглашения между двумя странами может быть подписан уже 13 декабря.

Цена барреля марки Brent впервые с 23 сентября поднялась выше 65 долларов Беларусь рассчитывает на компенсацию в $70 млн за грязную нефть

Добавим, 6 декабря страны ОПЕК+ согласовали новые квоты по сокращению добычи нефти на первый квартал следующего года. На фоне этого сообщения стоимость февральских фьючерсов Brent на бирже ICE в Лондоне к вечеру 6 декабря составила 64,68 доллара за баррель.

 
 
Ссылка на источник 24
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Flickr.com Днем 13 декабря на мировых биржах ускорился рост стоимости нефти - цена барреля марки Brent впервые с 23 сентября...
 
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