Днем 13 декабря на мировых биржах ускорился рост стоимости нефти - цена барреля марки Brent впервые с 23 сентября поднялась выше 65 долларов на фоне сообщения о заключении торгового соглашения между США и КНР, сообщает РИА Новости .

К 13:00 мск цена февральских фьючерсов достигала 65,05 доллара за баррель Brent. Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,93% - до 59,73 доллара за баррель.

Повышению цен на нефть способствуют сообщения СМИ от 12 декабря о том, что глава США Дональд Трамп утвердил первый этап торговой сделки с КНР. Позже появилась информация, что проект торгового соглашения между двумя странами может быть подписан уже 13 декабря.

Добавим, 6 декабря страны ОПЕК+ согласовали новые квоты по сокращению добычи нефти на первый квартал следующего года. На фоне этого сообщения стоимость февральских фьючерсов Brent на бирже ICE в Лондоне к вечеру 6 декабря составила 64,68 доллара за баррель.