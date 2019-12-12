Источник материала: Новости Волковыска

Оказывается, глотать таблетки без воды опасно для жизни и здоровья. К каким последствиям это может привести, читайте ниже.

Многие люди могут проглотить таблетку без употребления воды. Кто-то делает так постоянно, другие – время от времени. Однако, такой способ употребления лекарст может иметь пагубное влияние на организм.

✔ Почему нельзя глотать таблетку без воды?

Жидкость помогает таблетке легко проходить по пищеводу и не позволяет застрять в горле. Без воды вы можете просто-напросто подавиться таблеткой и умереть от удушья.

Это, конечно, крайний случай. Но, застряв в горле или пищеводе, таблетка также может спровоцировать и другие проблемы: чувство изжоги, боли в грудной клетке, кровотечение или язву.

✔ Как понять, что таблетка застряла в горле?

Часто человек не сразу может понять, что таблетка застряла у него в горле. Поскольку в пищевое нет болевых нервов, в первое время симптомы отсутствуют. В это время возможны лишь неприятные ощущения, поскольку ткани пищевода очень нежные и чувствительные.

О том, что таблетка-таки застряла в горле, человек узнает, когда придут осложнения. Особенно опасны для здоровья антибиотики и таблетки против остеопороза, проглоченные без воды.

✔ Как принимать таблетки?

Чтобы избежать дополнительных проблем со здоровьем, таблетки необходимо запивать достаточным количеством воды. Медики рекомендуют выпивать 250 мл жидкости после принятия таблеток.

Кроме того, специалисты рекомендуют пить таблетки только сидя или стоя. Если пить таблетки лежа, риск подавиться и задохнуться возрастает. После того, как вы выпили таблетку, лучше не ложиться еще минут 15.