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Александр Лукашенко – студентам медвузов: от того, с каким багажом я уйду от вас, во многом будет зависеть развитие здравоохранения и медицины в Беларуси

13.12.2019 21:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты и жилье для медиков, отток кадров и компетенция врачей общей практики, развитие сети межрегиональных центров и новые медицинские технологии. Десятки тем из области здравоохранения и не только 13 декабря подняли во время общения Александра Лукашенко со студентами и преподавателями медвузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – студентам медвузов: от того, с каким багажом я уйду от вас, во многом будет зависеть развитие здравоохранения и медицины в Беларуси

Прозвучало много вопросов, причем задать их могли не только в Минске. Телемост связал столицу с Гродно, Гомелем и Витебском.

Все подробности в репортаже Юлии Бешановой.

Александр Лукашенко – студентам медвузов: от того, с каким багажом я уйду от вас, во многом будет зависеть развитие здравоохранения и медицины в Беларуси

Белорусский государственный медицинский университет – ведущий в стране вуз по подготовке врачей. Выпускники давно обеспечили альма-матер и международный авторитет, и признание. Сегодня на 9 факультетах получают профессию порядка 7000 студентов.

Александр Лукашенко – студентам медвузов: от того, с каким багажом я уйду от вас, во многом будет зависеть развитие здравоохранения и медицины в Беларуси

У будущих молодых специалистов, конечно, проблем хватает. За их решение Президент взялся буквально с порога. Вопрос номер один – обеспечение жильем. Через два-три года каждый медработник должен жить в своей квартире. Успешные примеры решения уже есть: например, типовой проект в Боровлянах.

Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

От существующих проблем никто не отмахивается. Их решение не затянут, не положат вопрос под сукно. Если коротко: зарплаты будут поднимать, жилищные вопросы решать, продолжать закупать новейшее оборудование.

Александр Лукашенко – студентам медвузов: от того, с каким багажом я уйду от вас, во многом будет зависеть развитие здравоохранения и медицины в Беларуси

Тему оттока кадров сегодня Президент поднял не раз. Но эту тему раздувают только те, кому это действительно выгодно. За 2018 год за длинным рублем в другие страны подались полторы сотни врачей.

Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

Александр Лукашенко – студентам медвузов: от того, с каким багажом я уйду от вас, во многом будет зависеть развитие здравоохранения и медицины в Беларуси

Поступить в медицинский вуз сложно – проходные баллы одни из самых высоких в стране. Конкуренция высочайшая, на одном таланте не выедешь. Нужен кропотливый труд плюс огромное желание освоить именно медицинскую профессию. Поступают только лучшие из лучших. Но стать студентом – это только полдела, учиться еще сложнее. В случае с медиками важно буквально с начальных курсов «пощупать» работу. Больше практики, чтобы каждый мог убедиться, что медицина и есть призвание. На создание учебной клиники отвели от двух до трех лет.

Александр Лукашенко – студентам медвузов: от того, с каким багажом я уйду от вас, во многом будет зависеть развитие здравоохранения и медицины в Беларуси

Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

В начале встречи со студентами Президент честно предупредил: не медик и лекцию читать о медицине не намерен. Пригласил знакомиться, открыто делиться мнениями. Уже после участники признались – вначале даже нервничали, все-таки с главой государства предстояло общаться. Но волнение испарилось после первых минут диалога. Сказалась дружеская манера общения Президента и атмосфера: как с равными с теми, кому предстоит жить и строить страну.

Александр Лукашенко – студентам медвузов: от того, с каким багажом я уйду от вас, во многом будет зависеть развитие здравоохранения и медицины в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я пришел к вам не как преподаватель профильных дисциплин медицинского нашего университета, а как Президент страны. Здравоохранение, хоть оно очень важно в работе Президента, очень важно, но это маленькая толика той работы, которую приходится выполнять Президенту. Я пришел для того, чтобы вам рассказать о ситуации, которая творится в стране и во всем мире. Но начнем с того, как в руководстве страны понимают здравоохранение, в каком направлении мы будем двигаться.

И самое главное – послушать вас. Как сказал наш ректор, вы, рассказав в трех словах о себе, – назовете фамилию, имя – зададите какие-то конкретные вопросы. Естественно, от того, с каким багажом я покину эту аудиторию (и я вижу, что нас видят и слышат в других городах, там, где расположены вузы медицинского профиля) во многом будет зависеть и развитие здравоохранения и медицины в нашей стране.

Александр Лукашенко – студентам медвузов: от того, с каким багажом я уйду от вас, во многом будет зависеть развитие здравоохранения и медицины в Беларуси

Одновременно в разговоре участвовали почти 3000 человек. На прямой связи с Минском были Гродно, Гомель, Витебск.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Зарплаты и жилье для медиков, отток кадров и компетенция врачей общей практики, развитие сети межрегиональных центров и новые медицинские...
 
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