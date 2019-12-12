Александр Лукашенко – студентам медвузов: от того, с каким багажом я уйду от вас, во многом будет зависеть развитие здравоохранения и медицины в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты и жилье для медиков, отток кадров и компетенция врачей общей практики, развитие сети межрегиональных центров и новые медицинские технологии. Десятки тем из области здравоохранения и не только 13 декабря подняли во время общения Александра Лукашенко со студентами и преподавателями медвузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Прозвучало много вопросов, причем задать их могли не только в Минске. Телемост связал столицу с Гродно, Гомелем и Витебском.

Все подробности в репортаже Юлии Бешановой.





Белорусский государственный медицинский университет – ведущий в стране вуз по подготовке врачей. Выпускники давно обеспечили альма-матер и международный авторитет, и признание. Сегодня на 9 факультетах получают профессию порядка 7000 студентов.





У будущих молодых специалистов, конечно, проблем хватает. За их решение Президент взялся буквально с порога. Вопрос номер один – обеспечение жильем. Через два-три года каждый медработник должен жить в своей квартире. Успешные примеры решения уже есть: например, типовой проект в Боровлянах.

Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

От существующих проблем никто не отмахивается. Их решение не затянут, не положат вопрос под сукно. Если коротко: зарплаты будут поднимать, жилищные вопросы решать, продолжать закупать новейшее оборудование.





Тему оттока кадров сегодня Президент поднял не раз. Но эту тему раздувают только те, кому это действительно выгодно. За 2018 год за длинным рублем в другие страны подались полторы сотни врачей.

Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж





Поступить в медицинский вуз сложно – проходные баллы одни из самых высоких в стране. Конкуренция высочайшая, на одном таланте не выедешь. Нужен кропотливый труд плюс огромное желание освоить именно медицинскую профессию. Поступают только лучшие из лучших. Но стать студентом – это только полдела, учиться еще сложнее. В случае с медиками важно буквально с начальных курсов «пощупать» работу. Больше практики, чтобы каждый мог убедиться, что медицина и есть призвание. На создание учебной клиники отвели от двух до трех лет.





Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

В начале встречи со студентами Президент честно предупредил: не медик и лекцию читать о медицине не намерен. Пригласил знакомиться, открыто делиться мнениями. Уже после участники признались – вначале даже нервничали, все-таки с главой государства предстояло общаться. Но волнение испарилось после первых минут диалога. Сказалась дружеская манера общения Президента и атмосфера: как с равными с теми, кому предстоит жить и строить страну.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пришел к вам не как преподаватель профильных дисциплин медицинского нашего университета, а как Президент страны. Здравоохранение, хоть оно очень важно в работе Президента, очень важно, но это маленькая толика той работы, которую приходится выполнять Президенту. Я пришел для того, чтобы вам рассказать о ситуации, которая творится в стране и во всем мире. Но начнем с того, как в руководстве страны понимают здравоохранение, в каком направлении мы будем двигаться.

И самое главное – послушать вас. Как сказал наш ректор, вы, рассказав в трех словах о себе, – назовете фамилию, имя – зададите какие-то конкретные вопросы. Естественно, от того, с каким багажом я покину эту аудиторию (и я вижу, что нас видят и слышат в других городах, там, где расположены вузы медицинского профиля) во многом будет зависеть и развитие здравоохранения и медицины в нашей стране.





Одновременно в разговоре участвовали почти 3000 человек. На прямой связи с Минском были Гродно, Гомель, Витебск.