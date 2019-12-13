Пенсионный возраст в Беларуси поднимут с 1 января 2020 года

Источник материала: Новости Волковыска

Начиная с 2017 года, пенсионный возраст в Беларуси ежегодно повышается на 6 месяцев. В 2021 году грядет следующий этап пенсионной реформы.

Так, с 1 января 2020 года пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин – 57 лет. Уже с 2021 года мужчины смогут пойти на пенсию в 62,5 года, для женщин пенсионный возраст составит 57,5.

Пенсионная реформа завершиться к 2023 году, когда женщины начнут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины – в 63 года.





При этом вместе с увеличением пенсионного возраста последует и увеличение страхового стажа (минимальное кол-во лет, за которые нужно платить взносы в ФСЗН).

До 2014 года страховой стаж составлял пять лет. Однако уже с 2014 года его увеличили до десяти лет. В 2015 году страховой стаж увеличился до 15 лет.

Ежегодно эта планка поднимается на 6 месяцев – к 2025 году она достигнет 20 лет.

Если не будет хватать стажа, то вместо пенсии будет начислена социальная пенсия (около 100 рублей).