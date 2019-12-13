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Борис Джонсон: моей основной задачей останется выход Великобритании из ЕС

14.12.2019 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании приступил к формированию нового правительства. Об этом Борис Джонсон заявил выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит после получения согласия от королевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Джонсон: моей основной задачей останется выход Великобритании из ЕС

Джонсон также отметил, что его основной задачей останется выход Великобритании из Европейского союза.

Борис Джонсон: моей основной задачей останется выход Великобритании из ЕС

Консерваторы одержали крупнейшую за последние 30 лет победу на парламентских выборах, получив абсолютное большинство в Палате общин – 365 мест из 650.

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Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании приступил к формированию нового правительства. Об этом Борис Джонсон заявил выступая перед своей...
 
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