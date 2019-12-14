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Перед Солигорском произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб
15.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сегодня около 7:00 в Солигорском районе на автодороге Радково-Солигорск возле деревни Кулаки произошло серьёзное ДТП. В маршрутное такси врезалась «Газель», двигавшаяся попутно в направлении Солигорска. Об этом
От удара микроавтобус «Фольксваген» съехал в левый кювет и врезался правой стороной в придорожное дерево. Туда же съехала и «Газель».
В результате ДТП погибла 50-летняя пассажирка маршрутки. Травмы получили оба водителя и два пассажира «Фольксвагена» - они доставлены в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медики. Причины ДТП устанавливаются.
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Сегодня около 7:00 в Солигорском районе на автодороге Радково-Солигорск возле деревни Кулаки произошло серьёзное ДТП. В маршрутное такси врезалась «Газель».
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