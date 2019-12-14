Перед Солигорском произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб

Источник материала: Слуцк Город





Сегодня около 7:00 в Солигорском районе на автодороге Радково-Солигорск возле деревни Кулаки произошло серьёзное ДТП. В маршрутное такси врезалась «Газель», двигавшаяся попутно в направлении Солигорска. Об этом сообщает сайт «Солигорских автолюбителей».

От удара микроавтобус «Фольксваген» съехал в левый кювет и врезался правой стороной в придорожное дерево. Туда же съехала и «Газель».

В результате ДТП погибла 50-летняя пассажирка маршрутки. Травмы получили оба водителя и два пассажира «Фольксвагена» - они доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медики. Причины ДТП устанавливаются.















