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Перед Солигорском произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб

15.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Перед Солигорском произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб

Сегодня около 7:00 в Солигорском районе на автодороге Радково-Солигорск возле деревни Кулаки произошло серьёзное ДТП. В маршрутное такси врезалась «Газель», двигавшаяся попутно в направлении Солигорска. Об этом сообщает сайт «Солигорских автолюбителей».

От удара микроавтобус «Фольксваген» съехал в левый кювет и врезался правой стороной в придорожное дерево. Туда же съехала и «Газель».

В результате ДТП погибла 50-летняя пассажирка маршрутки. Травмы получили оба водителя и два пассажира «Фольксвагена» - они доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медики. Причины ДТП устанавливаются.

Перед Солигорском произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб

Перед Солигорском произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб

Перед Солигорском произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб

Перед Солигорском произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб


autorun.by

 
 
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Сегодня около 7:00 в Солигорском районе на автодороге Радково-Солигорск возле деревни Кулаки произошло серьёзное ДТП. В маршрутное такси врезалась «Газель».
 
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