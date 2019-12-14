На пожаре в посёлке Дуброва Слуцкого района погиб мужчина

Источник материала: Слуцк Город





15 декабря в 00:20 в центр оперативного управления Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу в п. Дуброва Знаменского сельсовета. Об этом в воскресенье сообщили в Слуцком РОЧС.

По прибытии к месту вызова АЦ ПАСП-17 Слуцк Слуцкого РОЧС установлено, что жилой дом горит открытым пламенем. Наличие людей устанавливалось.

В 00:34 на кровати в жилой комнате был обнаружен погибший муж хозяйки 1971 г.р.

Одноэтажный деревянный дом, принадлежащий жительнице Слуцка 1970 г.р., эксплуатировался под дачу. Пожарный извещатель в нём не был установлен. В результате пожара дом выгорел изнутри. Причина устанавливается.







