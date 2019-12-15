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В Беларуси объявлен литературный конкурс «Нашей Победе — 75!»

16.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси объявлен литературный конкурс «Нашей Победе — 75!»

Конкурс проводится по 1 апреля 2020 года включительно в трех номинациях

Министерство информации, Союз писателей Беларуси, Общественная Палата Союзного государства проводят международный литературный конкурс «Нашей Победе — 75!». Об этом БЕЛТА сообщили в Мининформе.

Конкурс проводится по 1 апреля 2020 года включительно в трех номинациях: рассказ (не более 5 страниц), стихи (не более 3 произведений), эссе (не более 3 страниц). В нем могут участвовать все желающие, независимо от возраста, места жительства и гражданства. Кроме того, допустимо предоставление работ в соавторстве (не более 3 человек, указание всех контактных данных обязательно).

К участию принимаются только ранее не опубликованные произведения на русском или белорусском языках. Публикацией считается обнародование в любом виде, включая размещение в интернете. Работы принимаются с пометкой «на конкурс». С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства информации. 

https://www.belta.by/

 
 
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Конкурс проводится по 1 апреля 2020 года включительно в трех номинациях Министерство информации, Союз писателей Беларуси, Общественная Палата Союзного государства...
 
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