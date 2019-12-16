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Пьяная женщина повезла 5-летнего ребенка в детсад

17.12.2019 08:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяная женщина повезла 5-летнего ребенка в детсад
Фото из открытых источников

33-летняя местная жительница привезла своего 5-летнего ребенка в детский сад, затем, выезжая со стоянки задним ходом, столкнулась с автомобилем Renault. ГАИ вызвала потерпевшая.

Женщина, совершившая ДТП, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле.

В отношении нарушительницы составлены административные протоколы за ДТП, совершенное в состоянии опьянения, и нарушение правил маневрирования. За вождение в нетрезвом виде женщина будет лишена правом управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и заплатит штраф от 50 до 100 б.в., сообщили в УВД Минского облисполкома. 

Пьяная женщина повезла 5-летнего ребенка в детсад
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Теги: Минск
 
 
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