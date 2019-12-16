Пьяная женщина повезла 5-летнего ребенка в детсад

33-летняя местная жительница привезла своего 5-летнего ребенка в детский сад, затем, выезжая со стоянки задним ходом, столкнулась с автомобилем Renault. ГАИ вызвала потерпевшая.
Женщина, совершившая ДТП, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле.
В отношении нарушительницы составлены административные протоколы за ДТП, совершенное в состоянии опьянения, и нарушение правил маневрирования. За вождение в нетрезвом виде женщина будет лишена правом управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и заплатит штраф от 50 до 100 б.в., сообщили в УВД Минского облисполкома.