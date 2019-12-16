ВВП Беларуси в январе-ноябре вырос на 1,1 процента

Источник материала: Ежедневник





Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-ноябре составил в текущих ценах Br120,1 млрд, что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в январе-ноябре 2018 года, информирует Белстат.

По итогам 11 месяцев темп роста белорусской экономики остался таким же, как и по итогам января-октября.

Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на уровне 4%. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Беларуси в 2019 году на уровне 1%, прогноз ЕАБР на 2019-й составляет 1,2%, по прогнозам МВФ темпы роста в этом году составят 1,5%.