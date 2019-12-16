﻿ ВВП Беларуси в январе-ноябре вырос на 1,1 процента. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВВП Беларуси в январе-ноябре вырос на 1,1 процента

17.12.2019 09:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

ВВП Беларуси в январе-ноябре вырос на 1,1 процента

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-ноябре составил в текущих ценах Br120,1 млрд, что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в январе-ноябре 2018 года, информирует Белстат.

По итогам 11 месяцев темп роста белорусской экономики остался таким же, как и по итогам января-октября.

Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на уровне 4%. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Беларуси в 2019 году на уровне 1%, прогноз ЕАБР на 2019-й составляет 1,2%, по прогнозам МВФ темпы роста в этом году составят 1,5%.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-ноябре составил в текущих ценах Br120,1 млрд, что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в январе-ноябре 2018 года,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парламентская делегация Вьетнама посетила Несвиж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джи джей официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика