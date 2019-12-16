Перенесли еще на год: биопаспорт белоруса появится в 2021

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По его словам, для внедрения таких документов в Беларуси потребовалось больше времени, чем предполагалось.

«Запуск кампании, планировавшийся на 1 января 2020-го, переносится на год. За это время завершим подготовку помещений в территориальных подразделениях, установим там новейшие аппаратно-программные комплексы, протестируем их и обучим сотрудников. Так отладим работу по сбору, направлению, персонализации и выдаче документов нового образца», - отметил Алексей Бегун в интервью газете МВД «На страже», передает БЕЛТА.

ID-карта будет выполнять ряд функций действующего сегодня паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу.

Паспорт и ID-карта будут выдавать с 14 лет. Вместе с тем ID-карта может выдаваться по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка с момента его рождения.